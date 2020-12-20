氣象局表示，菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，最快今天增強為颱風「科羅旺」，往西北西進入南海，其中高層雲系北上台灣，中南部、中部山區入夜後降雨機率提高，明全台變天有雨，基隆北海岸、東北部、大臺北山區豪雨，氣象專家吳德榮表示，明天高山水氣足、氣溫低，有飄「入冬初雪」機率。

氣象局表示，今年第23號颱風「科羅旺」最快今天下午生成，先偏西北移動，之後再往西，對台無直接影響，但受其外圍中高層水氣與東北季風影響，今天北部、東部濕涼有雨，入夜後中南雲量增，南部、中部山區有降雨機率，溫度方面，北臺灣15至16度，其他地區16至22度。

吳德榮指出，熱低壓或颱風的外圍中層水氣向台灣輸送，明(20日)晨起西半部由南而北皆有降雨機率；3500公尺以上高山水氣足、氣溫夠低，有飄入冬初雪的機率。

氣象局表示，明（21日）東北季風影響加上南方颱風水氣北移，全台都有下雨機會，其中基隆北海岸、東北部及大臺北山區大雨或豪雨，北臺灣濕涼15度左右，其他地區16至18度。

周二、三（22日、23日）東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，周四（24日）東北季風再增強，周五（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼，水氣較少，周四北部及東半部地區有局部降雨，周五僅剩東半部地區有零星降雨，其地地區多雲到晴，周六（26日）東北季風減弱，各地氣溫回升，僅東半部地區有零星降雨。下周一、二(28、29日)東北季風再增強，北部、東北部天氣再轉涼。

(中時新聞網)