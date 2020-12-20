上季效力湖人期間幾乎都擔任主力控球的「小皇帝」詹姆斯，如今隨著湖人順利補強，他也提前宣告即將重新調整自己球隊定位，「我願意在新球季重新調整定位，在薛洛德、馬克蓋索等優秀球員加盟之後，我可以放棄球隊主控的角色！」

詹姆斯上季以場均10.2次助攻榮登聯盟助攻王，但因薛洛德、馬克蓋索等人都可幫忙組織，詹皇肩上無需再扛過多控球責任，「理論上薛洛德、馬克蓋索兩人可以減輕我在組織方面的負擔，但具體上如何安排，還是取決於佛格的決定。」

甚至詹姆斯把話說得更清楚，只要為了贏球，要他做出怎樣犧牲都可以，「如果有教練或球員找上我，告訴我他們需要比去年得到更多分數、送出更多的助攻，或更多參與在防守當中，無論是什麼要求，我都可以接受，我只想贏球。」

其實詹姆斯新球季還有另一目標，那就是努力幫助自己隊友「一眉哥」安東尼戴維斯搶下年度MVP頭銜，如果他真的放棄球隊主控角色，想要達成這個目標難度不小，就看其他湖人隊友是否願意配合詹皇一起「犧牲」，讓一眉哥可以得償所願。

(中時 )