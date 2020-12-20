一名林姓男大生因為在網路下載上百張各國小女生的不雅照，遭到美國「國家失蹤及受剝削兒童中心」發現，美方日前通報台灣後，檢警根據IP位置找到林男，發現他已刪檔並無散布，最後判不起訴處分。不過美方單位的調查在網路上引發討論，許多人都說「美國一直都在盯」、「FBI WARNING都是真的」。

美國「國家失蹤及受剝削兒童中心」去年發現一名IP位置來在台灣的網友上傳大批多國兒童裸露性愛照到Google雲端，因此通報台灣司法機關，檢警日前逮到犯嫌林姓男子，他因好奇在網路上用「蘿莉」搜尋，下載照片後再上傳雲端。檢方認為他只上傳個人雲端硬碟，無散布證據，不符《兒少性剝削防制條例》罪行，因此不起訴。

男大生上傳上百張蘿莉照到雲端，遭美國發現後通報台灣，網友針驚原來美國政府一直盯著。（圖／翻攝自PTT）

不過許多網友看到此新聞後，在網路上引發大量討論，有人認為美國政府長期監視各國的傳聞是真的，「原來FBI WARNING都是真的」、「猜除了這個，美國還有做別的網路監控」、「FBI真的會監視了」、「早就被美國全民監控了」、「google一直在檢查你的檔案」。

男大生上傳上百張蘿莉照到雲端，遭美國發現後通報台灣，網友針驚原來美國政府一直盯著。（圖／翻攝自PTT）

不過也有網友認為雲端硬碟有分享功能，為了擔心散播，政府介入是正常的。

(中時新聞網)