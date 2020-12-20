新竹一名張姓男子聲稱自己看到女性就想親近，且接觸女性可以紓壓，竟騎腳踏車在路上尋找落單女童，連續隨機對路旁3名年幼女童強行猥褻。張男開庭時向法官表示，自己心裡有問題，家人勸他就醫他不想去，法官當庭勸他也遭到拒絕，依強制猥褻罪判刑4年10月。

根據判決書記載，今年8月16日17時10分許，張男騎黃色自行車行經新竹市延平路一段，見11歲女童單獨在該處騎自行車，他立刻下車並步行尾隨女童到住家門口旁，於甲女正欲返回家中之際，用手強行撫摸女童臀部，女童嚇得跑入家中告訴母親。

8月21日17時許，張男騎車行經新竹市印順橋附近，見9歲女童載著同年齡的另一女童，立刻尾隨後方，用手強行撫摸後座女童後，又跨坐女童自行車後輪，再由後方環抱，並用手撫摸騎車女童的下體猥褻，女童受驚嚇後逃離。但張男仍不罷休，又找伸魔爪繼續對女童猥褻，嚇得女童躲到附近外婆家躲藏並告知外婆。

經過被害女童家屬報警後，法院審理時表示，張男表示自己看到女性就會想親近，撫摸女性會感到紓壓，且明知自己精神狀況有異，家人亦多次勸誡就醫，他卻拒絕，甚至審理時，也推拒看診。

法官認為，張男未與被害人及其家屬達成和解，或取得被害人之原諒，所為不僅造成難以磨滅之陰影，且危害被害人身心健全發展，恐對被害女童日後正常性關係乃至普通人際關係及人格成長造成影響，最後依強制猥褻罪判刑4年10月。

(中時新聞網)