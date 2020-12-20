基隆市長林右昌18日出席消防署擴大業務會報時，被問到市政相關問題時，有「恨不得自己是台北市長」的感慨，他坦言，因為台北為首善之區，最有能量，呼籲柯文哲可以善加利用；這一言也引起「林右昌是否將前進台北」的討論，有網友發文指出，林右昌如果對上目前國民黨台北市長大熱門：蔣萬安，結果到底會如何呢？

林右昌的一席話讓鄉民腦中的決鬥擂台再度開打，昨(19)日有網友在論壇中發文提出，林右昌在資源緊縮的基隆市，都可以做得風調雨順，基本上沒甚麼內部問題。而林右昌更指出，「如果他有北市這麼大的資源，成就肯定不僅僅如此」，讓外界對於他想選台北市長的說法甚囂塵上，對此他回應表示，這段時間基隆有許多問題仍未解決，暫時不會去想未來的其他事務。

對於「林右昌選台北的」的說法，引發討論，就有網友指出「如果到時候柯家軍黃珊珊也出來，北市再度出現三角督，那林右昌就有機會」、「黃珊珊現在會搶淺藍的票，淺綠早就不要柯文哲了」、「不太可能，台北市外省人太多了」、「柯文哲模式才有可能贏台北，掛上民進黨不太可能贏」、「何不找吳怡農」、「吳沒歷練吧」、「林右昌照地緣關係只能去新北；去接水牛伯2014年的定位」。

(中時新聞網)