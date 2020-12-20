桃檢偵辦職籃球員譚傑龍與其餘球星、知名高中學生不雅影片外流案，昨(19日)晚間複訊架設網站的32歲余姓男子和39歲劉姓男子，認2人涉犯重罪，有串證之虞，余又涉嫌逃亡、劉也有反覆實施之虞，訊後將2人聲押禁見，上午桃園地院裁定余嫌羈押禁見獲准，但劉嫌則因居住地與犯案地不歸桃園地院管轄遭到駁回。全案朝妨害風化、妨害祕密及恐嚇等罪嫌持續擴大偵辦。

警方19日將涉嫌恐嚇球員的劉姓男子逮捕，訊後移送桃園地檢署偵辦，並查獲嫌犯收藏被害人的束褲、衣物及電腦、信用卡等贓證物。（林郁平攝）

假設網站的余嫌遭收押禁見。（蔡依珍攝）

檢警調查，余男涉嫌在桃園市楊梅區的住家，以境外IP架設經營色情網站供收費會員觀看盈利，過去也曾因架設同志色情網站，出售透過視訊聊天交換或偷拍來的男性裸露私密照或偷拍同志性愛片遭判刑。

曾任球員經紀人的劉男，則是從余男經營的色情網站下載多名籃壇球星不雅影片，再趁隙透過通訊軟體恐嚇球員。

職籃球員譚傑龍月初在友人陪同下，向刑事局報案稱遭持3年前側錄的不雅影片威脅，刑事局報請桃園地檢署指揮，檢方指派婦幼組主任檢察官劉偉誠、檢察官林郁芬偵辦，檢警根據流出的國外網站網址、恐嚇的對話紀錄等線索抽絲剝繭，19日持法院核發的搜索票，到32歲余嫌桃園市楊梅區住家，以及39歲劉姓嫌犯新北市新店區住家搜索，帶回手機、電腦、硬碟等證物，檢察官也同步訊問譚傑龍等被害人。

據了解，法律系的余姓男子，在就讀私立大學期間就開始架設同志色情網站，出售多年來透過視訊聊天交換來的男性裸露私密照或偷拍同志性愛片，疑似就是在3年前趁譚年僅17歲時，以網路視訊竊錄裸露的下體，和余男不熟識的劉男，則從網站取得譚的不雅影片，隨著譚名氣漸旺而恫嚇要錢。

桃檢昨深夜複訊後認2人涉犯重罪，有串證之虞，余又涉嫌逃亡、劉也有反覆實施之虞，訊後將2人聲押禁見，全案朝兒少性剝削、妨害風化、妨害祕密及恐嚇等罪嫌持續擴大偵辦。

桃園地院20日開羈押庭詢問，架設網站的余姓被告收押禁見，因尚有共犯在逃，裁定收押禁見，另恐嚇取材之劉姓被告，因為犯罪地及住所地均不在桃院，法官以無管轄權駁回。

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