【愛傳媒陳朝平專欄】北一女學生擺攤「陪聊」，10分鐘收費45元，引發輿論「暴動」？！

吹皺一池春水，干卿何事？輿論「暴動」？也不過就是一派讚揚學生有創意，一派拿著物化女性的標籤，兩派相互指摘一番，一如其他新聞，激起小漣漪，沒甚麼暴動可言。

「陪」這個字，挺有意思，後面接上不同的字眼，就會產生奇妙的化學變化，生出不同的意思，從「思無邪」，到「性曖昧」。

無論是思無邪，還是性曖昧，源自何處？是個人主觀意識？還是受到社會化影響，產生刻板印象所致？

如果，我說，陪聊、陪酒、陪唱、陪遊、陪浴、陪睡，您心裡浮起甚麼念頭？別告訴我說您毫無遐思淫念。除非，您毫無被社會化的經驗，純真無邪，宛若嬰兒。

如果，我說，陪侍父母、陪孩子睡覺、陪孩子做功課、陪長輩聊天、陪老人家散步，甚至陪老婆（老公）逛街、洗碗，那麼，肯定您不是誇我孝順，便是說我愛家愛孩子，不是麼？

有些陪字當頭的詞兒，表面上沒有摻雜主觀意識或刻板印象，實則不然。

大陸經濟起飛後，許多父母將孩子送到國外念書，做父親的留在國內賺錢打拼，做母親的則陪著兒女到國外照顧生活起居，新加坡媒體稱這種媽媽為「陪讀」。這樣的字眼，看來中性，其實，還帶著點歧視的味道。

女學生擺攤辦活動，幹嘛要用「陪聊」兩字？真不知陪聊兩字隱含的社會化意義？是明知故為，語不驚人死不休？還是孩子早熟，明瞭「陪睡」的行銷效果最強？或者，在新世代的語言裡，正負刻板印象的意涵壓根兒不存在？

有人以「諮商不也是一種陪聊」為學生辯護。那，為何不用諮商兩字？事後，校長也發布聲明，說當初學生申請時，有言在先，陪聊的內容主要是課綱，目標族群是高一的學妹。那，攤位海報為何不標明聊課綱、解疑惑？為何不標明學妹優先，男生止步？

據媒體報導，校慶當天，攤位前要求陪聊的，盡是男生，目標族群一個不見！一切始於人性。

哪個自認和北一女生旗鼓相當的男生，會跑去和北一女生陪聊課綱？曾經在北一女校慶到禁區晃蕩的男生，摸摸良心，說句真話，誰不是藉機認識或接近心儀的北一女女生？誰會趁著校慶跑到一女中那兒去和女生談嚴肅的人生問題？

要說，這些男生不解陪睡兩字背後的社會化意涵，真願意耗資45元去和女生聊上10分鐘，也未免太天真、太小看今日媒體「社會化」青少年的厲害了！

水果日報和大八開雜誌裡狗仔隊在摩鐵拍來的傑作，網路上瘋傳的自拍偷拍視頻、充滿了性暗示和性動作的日本漫畫、有線電視頻道無碼的A片，早早就不知侵害多少純情的少年心靈了！

所以，千錯萬錯，是刻板印象的錯，是媒體社會化功能走入歧途的錯！不過，即使是刻板印象的不是，是社會化的不對，但是，有獨立思考判斷的年輕學子，應該捨陪聊字眼，而選擇「諮商」這兩字，若真覺「諮商」這兩字太托大，那麼，可以用交流、溝通等字眼，標題也可以取文青模式：「天涯何處無知音？交流小站等您來！」如此這般，誰會戴著有色眼鏡瞧那攤位後頭的女生？誰又會「思有邪」地提起S？

換個角度，如果攤位前收費標準是這麼寫的：「有榮幸與您聊天交流，每10分鐘收費45元，全部收入捐作慈善基金（或公益基金）」觀感是不是大不同？

誰會嘰嘰歪歪地批評女學生自我物化？搞不好，媒體和大夥兒都爭著稱讚女學生有創新、有愛心、關心社會做公益呢！

再如果，收費標準是這麼寫的：「全部收入捐給反萊豬團體」。猜猜看，政壇和輿論又會有甚麼樣風暴？

猜猜看，媒體的標題會怎麼寫？是著重在蔡英文和學妹之爭？還是聚焦在小綠綠打臉大綠綠？

學生無罪，罪在刻板印象，罪在媒體社會化功能走入歧途？！只要媒體不報，說啥沒問題，幹啥沒問題，陪啥也沒問題！

到頭來，千錯萬錯還是媒體的錯！誰叫媒體要報導，吹皺一池春水？或者，乾脆這麼說吧！都是孩子中文不好惹的禍！孩子畢竟還小，有行銷概念，稍稍懂得媒體公關，功力還是差了一大截！

以上，就是一個年過花甲的建中畢業生對北一女陪聊風波的閒聊內容！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)