【愛傳媒黃珊珊專欄】這個星期過的驚心動魄，所幸安然度過，天佑台灣！

俄羅斯芭蕾舞團八名確診，停止演出，12月18日晚也離開台灣，事情終於告一段落，這個過程要感謝很多人：

一、衛生局同仁通報，我在12月15日中午得知，立刻向柯文哲市長報告，市長指示應該暫緩演出，我立刻打電話給陳時中部長表達台北市政府的立場。

陳時中部長晚上回電要請文化部提出防疫計畫，但原則上可能不會停止演出，我再次表達台北市政府認為應該停止演出。

二、12月16日首演當天，早上與中央指揮中心視訊會議，中央防疫醫師及組長都表示團員各自居家檢疫應該沒有感染風險，只要與觀眾及工作人員保持距離應該可以演出，我與黃世傑局長立刻表示我方希望停止首演，若真要演出至少應該再做一次採檢，黃局長當場與長官辯論，我也一再堅持停演的立場，但當時沒有得到正面回應。

當天下午看到媒體得知中央決定進行採檢，並在晚間六點半決定是否演出，後來看到是主辦單位主動宣布首演取消。

中央出面說採檢結果隔日再宣布。當晚我接獲陳部長電話，告知又有確診者，演出活動確定會全部取消。

三、12月17日早上晨會向市長報告，衛生局疾管科已準備好巴士與安心檢疫所四十四個房間，以便剩餘44位被列為居家隔離的團員入住，中午接獲指示，外交部反應外館希望原地居家隔離，要求我方評估設專區可能性，我打電話給陳部長，我方可以配合，但希望中央正式發公文，以免違反非防疫旅館不得收住居家隔離者的規定，部長原則同意並於記者會公布。

但之後福華飯店強烈主張他們沒有受過專業訓練，也非防疫旅館，不同意收住居家隔離團員（其實防疫旅館只能收居家檢疫者、不能收居家隔離者），但團員們已有情緒拒絕配合，我不得已在下午四點到飯店要求主辦單位於六點以前移置，否則將依傳染病防治法開罰，也同步告知陳時中部長請他與外交部及文化部解釋台北市政府的立場與作法。

四、12月17日當天市長宴請外館使節，俄羅斯大使向我抱怨很多，我也一再致歉說明政府都同意專區管理，但是飯店因非防疫旅館且不願配合接待，我方必須依法執行，大使才說他的資訊錯誤並向我道歉，並派外館同仁進一步勸導，晚間九點我再到飯店確認團員撤離到安心檢疫所。

五、12月18日得知團員要分三梯離境，我與安心檢疫所的同事討論他們這些優秀年輕的團員一定很沮喪，所以臨行致送台北的小禮物與市長親筆卡片，團員才露出笑容，晚上，接到陳時中部長電話，再次表達對市長及台北市政府的謝意。

整個過程都保持良好溝通，我們只想保護好台北市民，邀請國際享譽盛名的舞團來台演出是件好事，也只有台灣在疫情期間還可以有大型藝文表演，所以停止演出的決定並不容易，但是市長憑專業判斷的決定，有效阻擋了可能的傳染風險，這個事件沒有藍綠、沒有對立，沒有黨派，只有堅持與合作互信，謝謝柯文哲市長、陳時中部長、謝謝衛生局黃局長與疾管科同仁、謝謝安心檢疫所同仁，我在這個過程中再次學到：對的事，堅持做就對了！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)