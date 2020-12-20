【愛傳媒特約記者吳思賢報導】真的是天公作美，讓夢想成真！新北歡樂耶誕城舉辦雙北管樂四百多人的破紀錄空前合奏，2020年12月19日下午四點半順利完成！因為是露天演出，原本主辦單位還擔心可能會下雨，畢竟已經一連下雨多天，還好最後天公作美、夢想成真。

這次管樂大合奏，名為「2020 新北市歡樂耶誕城——雙北管樂聯合慈善公演」，共有三位指揮、雙北十一所學校、四百多名演出者，最年輕的演出者是國小二年級，最年長的演出者是一名校長。

新北市歡樂耶誕城先前曾經有兩百多人合奏管樂的紀錄，當時已經很盛大，這次人數增加一倍，而且演出也超有水準，現場數千觀眾都很陶醉其中。

這次雙北管樂四百人大合奏，除了人數破紀錄，還有一項活動也可能破了紀錄，就是主辦單位最後一曲「Tequila 龍舌蘭」，特別請圍在會場四處各個角落的觀眾們一起拿起手機、小相機、DV 共同錄影，最後主辦單位會用成千上萬個角度的影片，集體創作出影音檔，創造最多人合作創作影片的紀錄。

這次「2020 新北市歡樂耶誕城——雙北管樂聯合慈善公演」，地點在新北市市民廣場舞台，參演單位包括：新店高中、明德國中、金甌女中、北大國小、福營國中、五華國小、金華國中、板橋國小、臺北市立大學、忠義國小、中山國中，一起合作的公益團體則是財團法人伊甸社會福利基金會，陸軍航空特戰指揮部也共襄盛舉。

(中時新聞網)