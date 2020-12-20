【愛傳媒王鳳奎專欄】我自幼生長在一個很難教養的環境，父母的嚴厲打罵算是家常便飯，很多朋友問這種打罵管教的方式有沒有對我造成心理的陰影。不僅沒有，而且我非常感恩父母小時候對我的教養，要不是父母嚴加管教，今天我可能成為台灣的「大尾鱸鰻」，而不是大學教授。

為了防止我變壞，父親始終堅持對我的教養，而且他最忌諱別人說他的小孩沒教養。父親最在意的是品德的管教，一直告誡我要「人窮志不窮」，小時候我若是頑皮闖禍，父親通常還不會嚴厲地處罰我，但是只要被他捉到我踰越道德或法律的紅線，例如偷搶拐騙，他絕不寬容。

小時候我們的社區經常會有外來的街頭食品叫賣，通常這些叫賣的攤販，會以兩輪或三輪腳踏車載著食品到我們社區叫賣，我們社區最常看到的是「打香腸」，那個年頭流行用彈珠台與老闆對賭，玩一次五毛，可以打三次彈珠，看打出去的彈珠掉在彈珠台的哪一個洞？得多少分？三次總分決定輸贏、決定是否吃得到香腸。當時的香腸非常紅潤多汁，聽說很多都是田鼠肉製成的，但加顆蒜頭就是好吃，「好賭加好吃」就變成我們社區最愛的美食。我雖然也喜歡吃香腸，但最喜歡的街頭美食卻是冬菜粉絲，特別是在秋冬寒冷的季節，再加顆貢丸就是天堂美食，但這項美食讓我遭遇人生最慘痛的教訓。

那年我讀小五，一個週末的下午，我在隔壁戴家看電視，忽見桌上角落有一枚泛黃的一塊錢硬幣，我想應該放在那裡很久了，根本沒人注意它的存在，於是偷偷塞入自己口袋就離開戴家。恰好看到巷口一輛叫賣冬粉的三輪腳踏車，車上湯鍋燒滾的湯汁熱氣與香氣裊裊而上，我實在忍受不了，就向老闆叫了一碗冬粉，還要他多加一些冬菜，再外加一顆貢丸，剛好一塊錢。

吃完後便心滿意足地走回家，經過戴家，沒想到戴媽媽衝出來，問著跟著跑出來的戴小妹：「是阿奎偷的嗎？」戴小妹立即指著我：「就是他！」我還來不及反應，戴媽媽就拉著我到我家，叫喊我的父母出來，當面指責：「你家阿奎偷了我家一塊錢，竟然還拿去吃了貢丸冬粉。」父親臉色鐵青地問我：「你是否偷了戴媽媽家的錢？」我好像是被設局，當場人贓俱獲，不情願地點了頭。

父親馬上拖著我進了家門，隨手將門關上，拿了一條工作用的粗繩，將我反手綁住，再將粗繩的一端繞過頭上的屋樑，把我吊起來，我的腳尖都快惦不到地面，父親拿著厚木板失心瘋地往我身上猛打，母親在一旁見狀都拉不住，高喊不能再打了，我家三姐妹只能跟著哭叫。母親眼見我的腳已經懸空失去支撐力，唯恐再打下去要出人命，拉著三姐妹跪在父親前面，擋著我向父親求饒！後來我才知道父親修理我的方式稱為「吊背銬」，是滿清十大酷刑之一。

這是我這輩子父親對我最慘痛的打罵處罰，一輩子抹滅不去的最深刻教訓。從這件事我學到三件人生道理，第一，任何情況下，絕不取不義之財；第二，如果有任何意外之財，千萬不要馬上用掉；第三，父母為了教養子女走上正途，看似最嚴厲的懲罰，可能也是最有效的方式。

我對兒女的教養方式，雖然與父親對我的方式迥然不同，我從不打孩子，更遑論「吊背銬」這種嚴苛打罰，但我們的教養理念是一樣的，「人窮志不窮」、「誠信為先」，絕對不為利益出賣自己與朋友，冬菜粉絲加貢丸還是我的最愛美食，每次吃到這項美食就加深我對這段教訓的印象！

（待續）

作者為東海大學EMBA教授

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(中時新聞網)