12月是洋蔥的產季，它是常見且好用的蔬菜，富含各種營養素和抗氧化成分，不僅拿來吃，也被當作偏方來改善各種問題，這些洋蔥的運用方式有用嗎？

1.網路流傳洋蔥不能和魚蝦一起吃，會影響蛋白質吸收、產生結石，這是真的嗎？

錯。大量的草酸的確會干擾蛋白質吸收，洋蔥當中也有草酸，但衛生福利部台北醫院營養科主任李佩霓指出，洋蔥的草酸含量偏低，正常飲食狀況下並不會攝取大量洋蔥、而是當作配料使用，所以不會產生干擾吸收的問題。

另外也有傳言洋蔥和蝦、海帶一起吃，會形成結石。實際上，健康的人不會因為吃下某一種食物就產生結石，所以這一個傳言也是不正確的。相同的，坊間流傳菠菜和豆腐一起吃會產生結石的說法，振興醫院營養師涂蒂雅指出，菠菜富含草酸，而豆腐含有鈣質，一起烹調時的確會產生草酸鈣。只是草酸鈣無法被人體吸收，會直接排出體外，因此並沒有造成結石的疑慮。

2.洋蔥能吸附病菌、防流感？

網路上有影片宣稱「在室內擺放去頭去尾、不剝皮的洋蔥能吸附病菌，預防流感或減緩症狀，甚至多年前，大蒜和洋蔥也在黑死病中救了許多人的命。」這是真的嗎？

中山醫學大學營養學系教授王進崑指出，洋蔥救治黑死病沒有科學根據，遑論幫助預防流感或加速痊癒，更沒有證據顯示洋蔥能吸附病毒或細菌。且洋蔥不是空氣過濾器，雖然切開後會釋放含硫的揮發性物質，但僅是把洋蔥去頭去尾、又不剝皮，和空氣接觸面積不大，不至於有殺菌、消滅病毒的功能。

3.洋蔥水能治好感冒？

感冒時喝碗洋蔥水，不論是大人小孩，都能改善感冒症狀，這是真的嗎？目前沒有太多研究證實洋蔥水對感冒有幫助。書田診所家醫科主任康宏銘指出，洋蔥有揮發性的抗發炎物質，有驅散風寒、舒緩症狀的效果，但效果如何很難說。新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳也指出，一些體外研究證實洋蔥具有抑菌的效果，但畢竟它是食物不是藥品或殺蟲劑，要吃多少才夠也沒有定論。

康宏銘也說，洋蔥水對感冒前兆如流鼻水、有點怕冷會有幫助，但如果已經進入感冒階段，身體已經出現發燒、咽喉疼痛等發炎症狀，那喝洋蔥水可能無效，甚至會有刺激性。柳朋馳則認為，不用把洋蔥水想得太神奇，但它對人體無害，家長或生病的人喝了覺得病況有好轉或真的比較健康，那喝也無妨。

內湖國泰診所營養師張斯蘭也在受訪時指出，喝洋蔥水不如直接吃洋蔥，因為有些營養素可能沒有溶進水裡，不如直接吃，獲得的營養成分更高。

4.坊間流傳用搗碎的洋蔥塗抹或濕敷於頭皮、眉際，可以改善血液循環、促進毛髮生長？

錯。根據食藥署闢謠專區的說法，目前沒有洋蔥改善禿頭的證據，且洋蔥有刺激性，在無法控制濃度的情況下，可能導致接觸性皮膚炎、過敏性皮膚炎、紅腫等狀況，尤其長時間塗抹更容易引起上述不適，因此不建議嘗試。

蔡仁雨皮膚科院長蔡仁雨指出，目前治療禿髮的方式很多，最重要的是要釐清禿頭、落髮的原因，包括雄性禿、休止型落髮、壓力禿（圓禿）等等，若能及早接受正規治療，大都可以恢復舊觀，「用偏方如生薑抹擦頭皮或吃健康食品，這樣反而會得到反效果甚至感染，得不償失。」

●該怎麼挑選和料理洋蔥？

產季時的洋蔥便宜好吃、營養多多，該怎麼挑選呢？

1.重量愈重愈好，表示它水分比較飽滿。

2.除了黃色洋蔥，也可以挑選紫色及白色的洋蔥。洋蔥含有具有抗氧化、防癌、抗發炎的槲皮素，德州Aamp;M大學（Texas Aamp;M University）園藝科學系帕提爾（Bhimanagouda S. Patil）等人的研究發現，紫洋蔥和黃洋蔥的槲皮素含量較高，雖然白洋蔥的含量較低，但味道較甜，可以為料理帶來不一樣的風味。

在烹調上，營養師李錦秋表示，高溫烹調會讓洋蔥營養流失，但可以降低洋蔥辛辣感，比較好入菜；生吃雖然較辣，但可以保留洋蔥營養，加上油脂可以幫助槲皮素吸收，因此不妨加點橄欖油。如果怕辣，可以將切好的洋蔥，以冰開水浸泡成透明狀，或是將切好的洋蔥絲放在流水下沖10～20分鐘。

李錦秋也提醒，腸胃功能較弱的人洋蔥吃太多比較容易脹氣，另外服用抗凝血相關藥物的人也要避免吃太多，「洋蔥是很營養的食物，但一般是拿來當作配菜，不太會吃過量，吃一點是沒問題的，不用太緊張。」

(中時新聞網)