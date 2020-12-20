「球爸」拉瓦爾(LaVar Ball)、籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)本周在播客上鬥嘴，拉瓦爾提出一個強力防守戰術，就是老派的「全場盯人」，他深信這招可以橫行全聯盟。杜蘭特當面吐槽：「你若在NBA當總教練，幾個月就會被開除了。」

拉瓦爾說他3個兒子在高中用這招所向無敵，一場都沒輸，肯定有用。但是杜蘭特認為NBA球員的體能等級不同，「我不認為你在NBA能辦到。這招是沒用的。你很清楚運動能力不一樣，現代的控衛不是全場壓迫就可以防住的。」

球爸反嗆：「現在沒人做到，等我去當總教練你們就知道了。別跟我說我做不到。他們體能再好也沒用，我就把他們弄傷，他們總會累的。就算被跑出空檔我也不在乎，我就貼身防守，逼他把球丟出。你知道聯盟為何不用這招？就是因為你這種所謂控衛太強的想法。他們可以脫身其中20次，剩下40次就走著瞧。」

不過身為主持人，杜蘭特沒有真的要和球爸吵，他還稱讚球爸教導有方，3個兒子就養出了兩個NBA球員，並且兩人都是選秀前三。這場對話雙方和氣收場。

(中時新聞網)