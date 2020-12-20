香港女星阿嬌（鍾欣潼）和阿SA（蔡卓妍）同組女團Twins，日前迎接出道20周年，她們難得合體拍攝一段影片，阿嬌的身材卻慘遭網友指變胖很多，掀起熱議。

阿嬌和阿SA為慶祝出道20周年，同框唱起經典好歌《下一站天后》，勾起粉絲滿滿的回憶。畫面中，阿嬌將瀏海全梳到後面，身穿純白色的西裝外套，裏面搭著同色系的內搭，阿SA則綁著低馬尾，穿著潔白的斜肩洋裝，露出性感的鎖骨與香肩。

阿嬌和阿Sa合體慶出道20周年。（圖／微博）

影片釋出後，許多網友都把目光投注在阿嬌身上，認為她的臉型從招牌瓜子臉變成有些圓潤，體態有可能是衣服的關係，看起來格外寬大，站在骨感的阿Sa旁邊更顯現出強烈對比，紛紛留言直呼：「阿嬌胖了有我30斤吧」、「阿Sa狀態好好，阿嬌腫了」、「完全沒看出是阿嬌啊」。

很多網友都覺得阿嬌發福了。（圖／微博）

阿嬌近年歷經離婚、額頭摔傷破相，私生活備受外界矚目，她曾在訪問中表明，感情觀受到上一段的婚姻影響甚大，坦言「我想我不會再結婚，結過一次就夠了！我覺得自己不適合結婚，真的沒有必要了！」即便身邊有人示好，也不想談戀愛。

(中時新聞網)