近來受到疫情衝擊、萊豬問題、中天關台等事件，政府在各項議題處理上引發不少爭議。對此，國民黨前立委孫大千表示，如果民進黨依舊鐵齒鴨霸，迷信817萬票的熱度仍在，屆時民意如流水，蔡英文很快就會從神壇跌落人間，並指出民進黨即將面對的6個困境。

孫大千在臉書指出民進黨將面對的6個困境，首先是川普退場，拜登登場，原本由川普政權刻意造成兩岸關係對立緊張，讓蔡英文能如魚得水、任意撿槍，操弄台灣人民的反中仇中情緒，但拜登上任後，必然會回歸傳統國際政治的運作模式，盡量鼓勵以對話代替對抗，民進黨可以從中操作獲利的空間將會大幅減少。

第二，疫苗問世，疫情趨緩。孫大千說，當世界各國全面施打疫苗，未來半年內疫情渴望有效控制，民進黨藉由防疫工作所凝聚的全民意志，將會轉而關注施政績效，屆時才是要正式面臨全民檢驗的時刻。

孫大千接著提到，萊豬進口、核食跟進，民進黨受制於美日的壓力，選後必須立刻兌現選前的密室承諾，開放萊豬和核食進入台灣，台灣人民的恐慌和憤怒將會到達臨界點，而只有民進黨還像溫水煮青蛙一般，毫無知覺。第四，中天新聞關台，白色恐怖再起。民進黨利用獨立機關作為白手套，箝制扼殺新聞自由，同時啟動國家機器針對異議份子查水表，所有的作為都與「民主進步」四個字背道而馳，當民進黨背離了自己的創黨精神和價值，這個政黨毁滅的時刻很快就會來臨。

萊豬即將叩關，國人引發食安疑慮。圖為11月22日秋鬥大遊行現場抗議民團。（資料照／吳家豪攝）

第五，派系內鬥，群雄並起。孫大千指出，蔡英文原先選擇向新蘇系妥協，將行政權交於蘇貞昌的手上，自己隱身幕後，「有功蔡英文分，有過蘇貞昌扛」，這才是造成蔡當前高支持度的原因。然而，黨內反新蘇系的力量正在集結，近來頻傳撤換閣揆，大多都是黨內人士所為，一旦派系大戰開打，再加上奪嫡行動展開，民進黨最大的隱憂恐在蕭牆之內。

最後，孫大千認為，貧富差距急速擴大，蔡英文為維持經濟繁榮的假象，採取極度寬鬆的貨幣政策，導致大量資金集中於股市和房市，經濟成長的紅利都落入資本家口袋，年輕世代的薪資水準不動如山，厭世代的不滿情緒逐漸累積。第一次的青年膨脹潮沖垮了國民黨的政權，第二次的青年膨脹潮，同樣可能讓民進黨萬劫不復。

(中時新聞網)