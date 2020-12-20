甫獲川普特赦的前美國國家安全顧問佛林（Michael Flynn）日前公開建議川普頒布戒嚴令，以翻轉選舉結果，據了解，川普在18日的白宮會議上提及此事，同時也討論指派頗具爭議的律師鮑爾（Sidney Powell）擔任特別檢察官，以監督大選舞弊的調查，不過遭到幕僚極力反對，當天的會議最後演變成吵架大會。

前美國國家安全顧問佛林（Michael Flynn）日前公開建議川普頒布戒嚴令，以翻轉選舉結果。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，消息人士指出，川普18日晚間臨時召集幕僚在橢圓形辦公室開會，他在會議上提及頒布戒嚴令以翻轉選舉結果的想法。日前才獲川普特赦的前國家安全顧問佛林上周在保守派電視台「Newsmax」上公開建議川普頒布戒嚴令，部署軍隊重新舉行選舉，以翻轉選舉結果。

此外，川普也在會議上提議任命川普陣營前律師鮑爾擔任特別檢察官，以調查大選舞弊。

不過兩項提議都遭到幕僚極力反對，尤其是任命鮑爾擔任特別檢察官的提議，幾乎遭到在場所有幕僚否決，白宮律師西波隆（Pat Cipollone）及白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）的反對態度尤其強烈，消息人士說，西波隆在會議上告訴川普，會議上的提議都沒有憲法授權基礎，白宮及川普競選團隊的幕僚也都表達同樣看法。

鮑爾是川普團隊的前律師，她曾說過不少極具爭議的言論，包括指控本屆大選的投票系統將數百萬張投給川普的選票，竄改成投給拜登，不過卻未提出證據，她在各州提出的選舉舞弊訴訟也多遭法庭駁回。川普團隊11月時曾公開和她切割。

另外，上周五晚間的會議上也討論了頒布行政命令，允許政府扣押投票系統進行檢查，川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）也在會議上不斷施壓國土安全部（Department of Homeland Security）扣押投票系統，不過他的提議也被打回票，因為國土安全部沒有這項職權。

消息人士指出，這場會議原本只是一場臨時會議，最後卻演變成吵架大會，鮑爾指控川普的幕僚們「輕易放棄」，一名消息人士描述，這場會議相當激烈，「這些人真的在吵架，非常用力地在吵架。」

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(中時新聞網)

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