一名網友日前在路上看一名街友在路邊席地而睡，但身上蓋的不是棉被，而是兩隻貓在他身上趴著，就像是「動物棉被」，讓該網友笑稱「棉被的錢都省了」；影片公開後，有當地人留言說該街友每天固定時間都會去餵貓，看得出來是真心愛貓，每次身邊都會圍繞著6、7隻貓。

該網友昨晚在臉書「新·路上觀察學院」發布一則影片，影片中一名街友在路邊席地而睡，身上有兩隻貓躺在他的肚子和胸膛，兩隻貓似乎沒有睡著，只是在他身上東張西望，讓該網友笑說「棉被的錢都省了」；事後該網友在臉書留言處補充，該街友已經常年在承德路接近民生西路附近遊走。

街友在路邊睡覺，兩隻貓在他身上趴著，成了「雙貓棉被」。（圖／翻攝自臉書新·路上觀察學院）

許多網友看到影片後留言說「太可愛了吧」、「真的是天然的毛毯」、「太幸福了吧」、「街友先生一定對貓很好，貓很信任他」，不過也有不少人擔心這樣應該不夠暖和。

影片公開後，仍有不少當地人留言說，「這阿伯每天都會固定去那邊餵貓貓，他超級照顧浪貓的，餵食完地上也維持的很乾淨，看得出來是打從心底愛貓貓」、他幾乎每天晚上餵貓，我之前還差一點在紙碗裡面丟錢，走過去才發現那是給貓喝的水」、「這個人好像經常待在那，有次看到他坐在那邊吃便當，旁邊圍了5、6隻貓」。

(中時新聞網)