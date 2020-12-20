36歲張姓男子去年與女友分手後，竟2度在成人聊天室散布前女友性愛影片，還註明前女友的臉書及IG帳號，前女友得知後憤而提告，台北地院依2個散布猥褻影像罪判張男徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

檢警調查，張男與前女友交往期間，曾拍攝雙方性行為、口交影片及照片，竟於去年間將前女友個人照片及口交照片，左右排列合拼成照片1張後，上傳至網路UT成人直播聊天室。

張男另於今年1月4日在UT視訊聊天室，再上傳前女友性愛及口交照片投影片檔2個，並附註前女友臉書及IG帳號，事後因有網友截圖傳至前女友IG及臉書帳號，前女友得知後崩潰報警提告。北檢一度因傳拘張男未到，對張發布通緝，並在張到案後，依妨害風化、加重誹謗罪起訴。

法院審理時，張男認罪，但前女友不願原諒他，拒絕與他調解，法官認為張明知網路散播快速，仍將雙方交往期間所拍攝的私密照片、影像，上傳至網路空間供人觀覽，並附註她臉書及IG帳號，致她極為難堪，精神承受極大壓力，依2個散布猥褻影像罪判張徒刑5月。

(中時 )