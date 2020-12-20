就在澳洲網球公開賽官方公布2021賽事正式日期後，世界職業男網總會ATP與世界職業女網總會WTA也陸續公布新賽季賽程，WTA巡迴賽的2021賽季將從1月5日展開。

WTA目前公佈了7周的賽程，新賽季從1月5日開打的杜拜女網公開賽點燃戰火，杜拜女網賽結束後，就是澳網女單會外賽，而澳網明年延到2月8日開打，為新冠肺炎防疫措施，屆時選手和教練集團隊所有成員要在1月15日到17日抵達澳洲墨爾本，先進行14天隔離才能出參賽。

WTA總裁賽門（Steve Simon）透過聲明稿表示：「我們很開心宣佈WTA新賽季第一周賽程，我們會安排一個以健康和安全為優先的參賽環境，誠摯感謝所有單位的協助，也謝謝墨爾本當地健康單位幫我們達成比賽的目標，謝謝大家一起努力，讓我們可以確保安全又完善的賽程。」

ATP職業男網則是上周公布2021賽季賽程，同樣也是2021年1月第一周就開始新賽季，並在澳網開始前進行兩站賽事，地點分別是美國佛羅里達和土耳其安塔利亞，至於澳網男單會外賽，則會在卡達杜哈進行，在澳洲墨爾本也會有兩項職業男網賽，ATP會在之後發佈更多訊息。

(中時 )