東北季風影響，北台灣濕涼，中央氣象局觀測，今天清晨本島平地最冷是苗栗農改場攝氏11.8度，為入冬平地新低溫。

氣象局觀測，今天清晨平地北台灣約15度左右，較低溫集中在苗栗及新竹，最冷是苗栗農改場11.8度，其次是苗栗大河12.1度、新竹峨眉13.2度，但都屬於不列入歷史紀錄的無人觀測站，其他地區低溫約16至18度。

氣象局說，今天仍受東北季風影響，迎風面的北部、東半部及恆春半島有下雨機會，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，可能有局部大雨或豪雨，由於北台灣過去一段時間連日降雨，土壤含水量偏高，山區容易有坍方及落石，至山區活動要小心。

另外，根據最新氣象資料顯示，位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，清晨2時位於鵝鑾鼻南南西方約1310公里海面上，未來持續朝西北前進，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣天氣沒有直接影響。

氣象局說，因熱帶性低氣壓的中高層雲系北上，中南部地區雲量增多，深夜後在南部地區及中部山區降雨機率會稍提高。

氣象局也發布陸上強風特報，高雄以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至10級強陣風；在基隆北海岸、東半部、西南部及恆春半島沿海地區易有長浪，浪高可能達4至5公尺，到海邊活動應注意安全。（編輯：黃世雅）1091220

(中央社)