男星周湯豪因一首〈帥到分手〉大開知名度，近年更因參加《中國新說唱》打到正賽四強而全面爆紅，而他還有另一個知名身分，就是資深藝人比莉的兒子，周湯豪今po文說自己是星二代但不是富二代，而健康也不是金錢可買到的，坦19歲時面對媽媽罹癌，讓他首度感受到人生的艱難，自此10年工作沒停過。

周湯豪今(12/20)一早在臉書po文，吐露媽媽比莉罹癌這段日子，他的真實心情，周湯豪表示19歲那年他會回到台灣，是因為媽媽得癌症，「我在一瞬間要面對家裡的生計外，還有面對可能失去我唯一的親人」，而這段時間的故事跟心情，他其實至今很少跟他人分享過。

周湯豪說，雖然媽媽是藝人，但家裡一直不是多富裕，但即便家裡經歷許多困難時刻，媽媽卻是從沒讓他擔心過生活，直到她罹癌要開刀、化療，「那是我人生中非常艱難的一段日子，家裡沒有其他大人，叫天天不靈，我記得當時我恨透自己為什麼不夠能力」，當時的周湯豪才19歲，人生一夕變天，被迫面對真實的人生，扛起家計。

回想星途，其實他最早是被韓國娛樂公司發掘，之後才被台灣的唱片公司看中，拿下合約也不是靠媽媽引薦，而從入行後，周湯豪工作都是為了家裡，20歲後的10年，他的時間都奉獻給工作跟家庭，無憂無慮生活是奢望，周湯豪坦言「我是很媽寶，媽媽就是寶」，他最大的幸福，就是媽媽癌症痊癒，「我還能多要求什麼，我還能給母親什麼？不讓她擔心，是我們身為子女唯一能做的」，而他很珍惜這一切。

(中時新聞網)