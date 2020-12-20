高雄巿苓雅區20日凌晨0時27分許發生街頭攔車，王姓男子疑不滿心儀對象坐上別人的車離開，一路尾隨攔停，甚至發生擦撞，警方介入後，依社維法裁處。
警方當時獲報，四維二路與廣東一街口有糾紛，59歲王姓男子因駕駛自小客車，尾隨另一部由李姓男子所駕駛附載44歲楊姓女子的自小客車，到場後，將3名男女帶回調查。
據悉，王男一路由楊女位於三民區正義路附近尾隨，期間多次要將楊女所搭乘的車輛攔停，企圖要與楊女談話，但楊女不願意。
楊女向警方表示，與王男是舊識，並非男女朋友，但王男卻一直尾隨她，欲要求交往，楊女搭乘李姓友人的車輛離去時，王男疑心懷不滿，駕車繼續尾隨於後方，期間試圖攔車，還發生碰撞。
警方指出，楊女與李姓友人針對車輛毀損及攔車行為均不願追究，但王男無故跟隨他人，因無故騷擾、跟蹤他人，已觸犯社會秩序維護法第89條第2款，無正當理由跟追他人，經勸阻不聽者，處3000元以下罰鍰或申誡。
(中時 )
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