立委高嘉瑜日前與民眾在立法院舉辦記者會呼籲，我國應比照美國制定「檸檬車條款」，這背後原來藏有數百位車主的無奈；「第五代TOYOTA RAV4車頂漏水自救會」聯絡人黃莊傑向本刊表示，自己今年9月拿到車，卻遇到車子漏水問題，跟他一樣的受害車主目前掌握270幾位，他同時指出漏水車關係到安全氣囊、電池和電子配備是否能正常運行，都是致命關鍵。

黃莊傑表示，第五代TOYOTA RAV4有分2019年、2020年和2021年等3個年式，2021年式從今年中開始交貨，原本車廠10月公告2021年的車款不會有漏水問題，但馬上卻被打臉；車廠再更新公告，稱生產線因為交接緣故，所以有部分2021年車款也會漏水。他說，TOYOTA RAV4是在日本九州生產的進口車，但進口車有漏水瑕疵很令人意外，目前日本車友也有類似情況，只是原廠還未公告補救方案。

「有些受害者車主還被嘲笑，買到瑕疵車是運氣不好」，黃莊傑無奈表示，2019年、2020年式頂規車款油電車標配「車頂架」，一台價格上百萬元，但卻陸續出現漏水問題，大部分車友是在Ｃ柱、Ａ柱發現漏水，且有明顯大面積水漬出現。他表示，目前是初步判定車頂架設計有瑕疵導致進水，和泰也是針對車頂架設計做暫時性補強、擋水，「治標不治本」。

黃莊傑指出，漏水車靠Ｃ柱的地方，其實有一個側邊防撞安全氣囊，假如氣囊進水受潮，可能會提早爆開或無法正常反應，這對車主是一個安全問題。他進一步指出，油電車最怕電池因車內漏水受影響，可能生鏽、老化，「有工程背景的車友曾分享，油電車電池電壓非常大，若出問題會有電死人的危險，RAV4主打休旅車，多數車主購買都是為家庭需求，乘載一個家的責任，車廠必須重視。」

談到自救會如何集結、組成，黃莊傑說，今年9月有許多車主反應，車子回廠抓漏，車廠都以個案處理，說不用上報到總公司，但有熱心車友開始建檔，發現有100台、200台陸續出現一樣的問題。他回想，當時有眾多車友提到是否集結到TOYOTA松江路營業所抗議，但最後還是先透過客服系統反應，卻得到千篇一律的回答，漏水問題總是無法妥善處理，甚至有車友為此事跑過維修廠5、6次。

黃莊傑說，TOYOTA認為目前的保修制度可以處理，但重點是車體設計有瑕疵，這不是代理商、保修廠可以解決，基隆、台中、台南和屏東等地的保修廠處理漏水的工法技術也不一，每個車主得到的結果也不同。他批評，以現在造車技術，車子應該漏水嗎？下雨天時，很多車友就不敢開車了，有些車主還表示受精神折磨，怕車內受潮導致自動煞停、自動車道維持等電子安全配備系統，可能會不定時失控，危及車內乘客及其他用路人的安全。

「車頂漏水自救會」聯絡人黃莊傑收集眾多陳情書，近日已遞交交通部。（圖／黃鵬杰攝）

「和泰汽車非常消極」，黃莊傑強調，車友們對TOYOTA的台灣總代理商和泰汽車沒有惡意，但買到漏水車真的很幹，一再去保修，保固期也只有5年，這樣拖下去到最後成本也是車主自己負擔，車商認為漏水沒有安全問題，但實際上是有的，尤其是女性車主要接送小孩，讓她們很擔憂。他說，第五代TOYOTA RAV4這台車真的不錯，當初會購買也是因為外型好看、有安全配備，目前除向高嘉瑜委員陳情外，也會號召更多車友向交通部遞陳情書，期盼和泰能有更妥善的處理方案。

和泰汽車強調，本公司秉持顧客滿意、安全至上理念，亦與原廠一併調查該滲水情事是否致使車內其他設備無法正常作動。根據日本原廠回覆與目前收集之資料，目前全球市場均無發生類似案例；但相關調查仍將持續進行，將在符合法規要求及顧客服務理念前提之下，於調查結束後公告結果，以解車主疑慮。

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(中時新聞網)