從學生時期到邁入政壇，持續幫消費者爭取權益的「港湖女神」立委高嘉瑜，其辦公室近半年來接獲大量車主陳情，指稱買到瑕疵車款，希望政府正視；高嘉瑜接受本刊採訪時表示，台灣車價比國外貴，但保障比別人少，一台進口車要加關稅、貨物稅，甚至我們國產車在國外賣得比台灣便宜，政府收這麼多稅，可以說是「保護費」，卻沒提供消費者相同的保障，直呼對消費者很不公平。

高嘉瑜表示，自己是開油電車，所以會參加車友討論社群，之前就注意有車主陳情，稱台灣賣最好的TOYOTA油電車，同樣車型的煞車出問題後，日本是原廠召回免費換修，但台灣車主遇到同樣問題卻要自費維修。她說，相關問題已持續2、3年，且交通部、車安中心等單位都沒辦法鑑定相關瑕疵，也未成立第三公正單位保障消費者，讓車主很不能接受。

談到台灣消費者的困境，高嘉瑜說，一般車主遇到問題，會先找消保官，消保官會踢給交通部，交通部再踢給車廠，最後答覆消費者的是車廠，但車廠只會表示「這不是通案，是個案」，並再次強調該瑕疵不符合召回的認定，沒有免費處理等。她不滿表示，國內車廠資源龐大，但都是以非常敷衍、逃避的態度處理問題。

到底有多無奈？高嘉瑜舉例說，有遇過買賓士車的車主，該車主才買新車就遇到行駛中動力出問題；由辦公室開協調會，但賓士車公司的態度非常囂張，直接嗆說「在法院訴訟從來沒輸過」，這讓處理問題的人感到非常無能為力與無奈。

高嘉瑜說，市場上會有一定比例消費者買到「檸檬車」，也就是瑕疵車，國外有相關法條保障權益，但我國經濟部從2019年7月即預告修法草案，但卻因為車商壓力等原因未能上路，對消費者保障明顯不足。她認為，假如今天有「檸檬車條款」，出問題的TOYOTA車主就能受到保障，但我國修法卻拖了一年多，導致這期間許多消費者仍未受到保障，且還要自掏腰包修車，這相對不公平。

高嘉瑜說，雖然遇到車廠態度不佳，但長期來看，政府願不願意拿出魄力保障消費者才是關鍵，除了「檸檬車條款」趕快上路外，也希望未來有個第三公正單位，鑑定消費者遇到的瑕疵到底是什麼原因，而非車廠單方面說了算。她直言，這也是未來解決消費糾紛的關鍵，尤其目前政府的「車安中心」等單位，並沒有鑑定瑕疵的能力，這對消費者非常不公平。

談到相關修法卡關，高嘉瑜表示，當然希望「檸檬車條款」趕快上路，已經拖一年多了，但經濟部總是說有很多「不同意見」，所以需要研議，但研議一年多的版本，跟之前版本卻一模一樣，「沒有增加里程數、天數等保障，那政府到底在研議什麼內容？」她合理推敲，經濟部有來自車廠的壓力，但政府要審慎思考在消費者、廠商之間，到底要站在哪邊？

立委高嘉瑜希望「檸檬車條款」趕快上路，才能保障消費者。（圖／王永泰攝）

高嘉瑜說，和泰汽車是台灣車廠龍頭，服務應該要很好才對，但從最近協助車主處理問題的過程中，才發現不是這回事，且辦公室都有邀請和泰參加記者會，可惜對方都沒回應，而近期和泰似乎願意釋放善意，總是一個好的開始，車主們的要求都是合理且理性，只是希望能夠更進一步給予車主保障。她也呼籲，政府要硬起來當消費者靠山，政府收了這麼多稅，不要讓人不知道在幹嗎？那就很可惜。

和泰汽車強調，本公司秉持顧客滿意、安全至上理念，亦與原廠一併調查該滲水情事是否致使車內其他設備無法正常作動。根據日本原廠回覆與目前收集之資料，目前全球市場均無發生類似案例；但相關調查仍將持續進行，將在符合法規要求及顧客服務理念前提之下，於調查結束後公告結果，以解車主疑慮。

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(中時新聞網)