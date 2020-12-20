針對近期有多位TOYOTA漏水車主找上立委高嘉瑜陳情，TOYOTA台灣總代理和泰汽車聲明，全台TOYOTA服務廠11日起已主動聯繫顧客回廠進行檢測，並提供滲水車輛相關零件免費更新，並強調將秉持嚴謹的態度，以最大的誠意持續努力，提供顧客更優質的服務。

和泰汽車聲明，該公司接獲消費者反應TOYOTA RAV4車頂滲水通報後，即於TOYOTA官網公告邀請車主回廠檢測，各地服務廠亦主動聯繫車主回廠，經檢測後若有滲水情事均提供免費防漏處理，並同步收集相關資訊通報日本原廠。

和泰汽車指出，經原廠技術單位調查解析後，確認配置車頂架之TOYOTA RAV4車型，且生產年為2019、2020年式，及少數生產日期於2020年10月底前的2021年式，部份生產車輛因車頂架固定扣防水墊片材質異常劣化，在大雨或洗車持續沖水等水流量較大情況下，可能造成排水速度稍慢，導致滲水至車內頂篷邊緣。

和泰汽車表示，在確認根因後，日本原廠及本公司立即展開相關對應改善作法，該墊片於2020年10月後已全面更新；另亦全力協調零件優先提供台灣車主進行更換。日本原廠於2020年11月底通知本公司展開後續服務，車頂架固定扣(含防水墊片)等改良零件也已於近期陸續運抵台灣。11日起，全台TOYOTA服務廠將主動聯繫上述對象車顧客回廠進行檢測，並提供滲水車輛相關零件免費更新。無配備車頂架車型並無該設計，請車主無需疑慮。

和泰汽車聲明，會持續調查漏水車原因。（圖／報系資料庫）

和泰汽車強調，本公司秉持顧客滿意、安全至上理念，亦與原廠一併調查該滲水情事是否致使車內其他設備無法正常作動。根據日本原廠回覆與目前收集之資料，目前全球市場均無發生類似案例；但相關調查仍將持續進行，將在符合法規要求及顧客服務理念前提之下，於調查結束後公告結果，以解車主疑慮。

另關於TOYOTA CAMRY HV煞車零件耗損案件，經和泰汽車與日本原廠協商後，在提昇顧客滿意的前提下，日本原廠將提供台灣對象顧客免費更換煞車總泵及蓄壓器服務，服務細節與辦法已於本月14日於TOYOTA官網公告，並於公告後即刻實施。

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(中時新聞網)