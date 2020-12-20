父母帶小朋友出遊住飯店可要多注意，大陸一家人入住重慶市一間飯店，1歲女童自己玩了一會後，竟吐出一個保險套，且還是用過的，讓女童媽媽相當崩潰，也趕緊帶女童到醫院檢查，就怕保險套上暗藏病菌。

綜合陸媒報導，張姓女子和丈夫、公婆帶著1歲女童入住重慶市一家飯店，進房後各忙各的，女童則在地毯上玩，過了一陣子後突然開始嘔吐，張女趕緊將女童抱到床上、輕拍背部，沒想到女童竟吐出一個不明塑膠物品。

張女仔細一看才發現是保險套，且還是「撐開過的」，已經被使用過，連忙讓女童漱口，並帶到醫院檢查，擔心保險套暗藏病菌，可能還會有很長的潛伏期，必須定期回診。

張女痛批飯店未確實打掃，但業者推說保險套並非自家販售，房內也沒擺放過，不知道保險套從哪來的，覺得莫名其妙。張女則懷疑可能是前房客留下，飯店打掃時未清理乾淨，強調不是要賠償，只是要為女兒討一個公道。

如今雙方各說各話，只能交由警方調解。對此，網友表示，「酒店這個衛生真的差」「噁心的想吐」「酒店有多髒，你們自己好好想一想吧」，也有人認為爸媽應該多花點心思看管孩子，「又是碰瓷」「大人在幹麻？小孩也不看好」。

(中時新聞網)