南迴鐵路電氣化最後一哩路屏東枋寮到台東知本今天通車，交通部長林佳龍今天上午7時許在屏東車站搖鈴啟動首航，他表示，最後一哩路通車，象徵台灣進入鐵路環島一日生活圈。

台鐵今天在屏東車站舉行南迴鐵路電氣化最後一哩路屏東枋寮站到台東知本站的通車首航典禮，林佳龍早上7時抵達屏東車站以搖鈴象徵啟航，然後搭普悠瑪列車到枋寮站與鄉親在車站裡拉「南迴鐵路電氣化」的布條慶賀後，又馬上搭原車到台東參加由總統蔡英文主持的通車典禮。

林佳龍致詞與接受媒體聯訪表示，因為很多人的努力才能把這123.4公里最後一哩路通車，象徵台灣進入環島鐵路一日生活圈，未來觀光旅遊大家可以更方便坐著火車遊台灣，看到台灣風景、人情與寶島豐富性。

林佳龍說，這是個重大里程碑，台灣進步與鐵路密不可分，未來高鐵、快速鐵路網將從現在9小時邁向6小時生活圈，這是下一階段願景。

林佳龍說，2022年是鐵道觀光年，在這個時候通車，台灣的鐵路也擘畫了下一階段藍圖，環島高快速鐵路網，西部高鐵、東部快鐵6小時生活圈，高鐵往南北再延伸，東部鐵路網再提速，打造成一個環島生活圈和觀光旅遊路線。

他說，今天首航，自己像小時候要參加遠足一樣，昨晚興奮睡不著，最後一哩路通車，民眾可以搭乘最好的列車普悠瑪、太魯閣號等快速列車，更快速、更舒適，從高雄到台東省了27分鐘，到花蓮省了39分鐘，同樣一輛車可以環島，觀光客可以坐火車遊台灣。

枋寮鄉長陳亞麟帶領著多村的村長與鄉親在枋寮站歡迎林佳龍，並拉「南迴鐵路電氣化通車」的布條慶賀，村長們興奮表示，等這一刻等了20年，未來快速列車等班次增多，會為枋寮帶來遊客，觀光會升級。

南迴鐵路全線電氣化將在23日正式改點。（編輯：黃世雅）1091220

(中央社)