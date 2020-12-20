昔日「驚世夫妻」洪曉蕾、王世均（改名王世騰）育有一對子女，卻在男方爆出桃花緋聞感情生變，4年前簽字離婚。雖然沒了名分，雙方仍為了孩子維持友好關係，近日王世均PO出一張甜吻她的照片，疑似宣告復合，對此洪曉蕾回應了。

根據《CTWANT》報導，洪曉蕾認為王世均是孩子的爸爸，不希望大人的感情影響到小孩，離婚後與前夫仍是朋友，但不考慮復合，連兒女都不曾開口提出此要求，只希望她能開始交男友，甚至幫忙物色對象。洪曉蕾鬆口開出擇偶條件，希望相處自在舒服、與小孩關係和睦。

洪曉蕾和王世均離婚後感情狀態仍受矚目，今年9月王世均突然PO出甜吻洪曉蕾臉頰的照片，並寫下一句：「像極了愛情……」看似復合的舉動，引起網友連聲留言恭喜，但恢復單身的洪曉蕾體驗到一個人的美好，最近接演《杏林醫院》的女鬼角色，熱愛挑戰的她坦言又期待又興奮，孩子知道後也舉雙手支持媽媽出來拍戲。

王世均知不知道她拍鬼片？洪曉蕾說對方知道，甚至提出要包一場，在她的要求下加碼到三場，至於他包場，洪曉蕾是否出席映後活動？「我扮鬼王嚇他嗎？他很怕看鬼片」。

(中時新聞網)