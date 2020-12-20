一名人妻懷疑丈夫在外養小三，暗中請徵信社蒐證，果然發現丈夫在外偷吃已久還不擦嘴，人妻在行車紀錄器除了發現丈夫帶小三進出摩鐵超過20次，錄音內容更是鹹濕，包括「你都做超久」、「我是不是把你搖出來？難怪你說喜歡在上面」、「吸你那邊好像要突破叢林障礙」等，讓正宮氣得幾乎腦充血提告，苗栗地方法院判決小三賠償正宮30萬元。

根據判決書記載，小三在107 年9 月21日，在人夫車輛內，兩人相約前往泰國遊玩，但其中卻愈聊愈起勁，開始鹹濕起來，男方提到當場，薇閣假日2 小時多少錢，女方卻說，「那我不如去168，它們應該頒VIP 給我們，去到都已經買兩套票券了」。

根據錄音內容，女方還說，「你都可以做超久，可是我發現跟你就是不能只是有做就好。…因為我自己也會想要。就是你被挑起前戲的慾望的時候，我覺得有品質」，人夫就說：「我想射了」女方還回，「我們第一次就是這樣，你就突然跟我說：ㄟ，我想射了，我只能哦，好啊，然後你說等一下，然後結果都沒有射，然後隔天去搭飛機我都覺得…我隔天去搭飛機，腳超酸的，然後我還要去韓國一直走路」。

未料雙方對話愈來愈鹹濕，女方還說，「ㄟ，有一次我是不是把你搖出來？…那就是難怪你說你會喜歡在上面。」隔幾日，雙方又在車內提到，小三表示，「我每次要吸那邊的時候，我都有點覺得好像要突破什麼叢林的障礙，舌頭都很忙。」

正宮聽到丈夫和小三激情對話後，氣得向法院提告，並求償50萬元。苗栗地方法院審理後，認為上開行為踰越男女間之正常交往，侵害配偶權情節重大，造成女方受有精神上痛苦甚鉅，因此判小三必須賠償30萬元。

(中時新聞網)