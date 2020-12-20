立委蔣萬安是國民黨2022年台北市長的熱門人選，甚至連台北市黨部主委黃呂錦茹都力挺，提議將提早在明年底就完成黨內初選，還直言「都是為了蔣萬安」。這樣的發言引發爭議，就連國家政策基金會副董事長連勝文都表示這樣不合適。

據「ETtoday新聞雲」報導，連勝文受訪時表示，黃呂錦茹身為黨部主委，說出這樣的言論並不適當，黨內各縣市黨部應該要維持中立，黨內還有其他人有意參選，公平的初選才能夠減少爭議，讓黨內團結的力量最大化，過去國民黨就是有太多內部的紛爭，才會在選舉中失利。

初選一定要公開、透明，而且公平，連勝文指出，把持住程序正義，保持初選結束後不造成分裂，這才是黨部主委應該要做到的；不應該現在就指定單獨人選，造成偏袒的現象。

連勝文這次的發言也引起網友的討論，表示「除了蔣萬安，台北市有其他人選嗎？」「難道勝文還想選？」「蔣萬安把位子卡死，勝文很急」、「蔣萬安有立委經歷，選台北市OK吧？連勝文都可以空降選了」、「連公子氣噗噗」、「提早初選確實很怪，不過連勝文急著表態也很怪，呵呵」。

(中時新聞網)