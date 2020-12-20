第43屆時報金像獎暨第29屆金手指獎於12月18日在中視攝影棚隆重登場，百位創意與廣告業界菁英雲集，特別邀請旺旺集團副董事長周錫瑋、中國時報發行人王豐、廣告公會理事長鄧博文，以及時報金像獎評審主席狄運昌、金手指獎評審主席張志浩參與致詞，本屆因應行銷發展趨勢，首次舉辦台灣最佳潛力網紅獎，評選時下最具發展潛力之新秀網紅頒發獎項，為本次頒獎典禮一大亮點。

本屆時報金像獎最終評選出金像獎20名、銀像獎22名、銅像獎33名，及年度最佳金像獎分別為最佳華文文化應用獎為天貓識遺計畫「#非遺不生僻」、年度最佳廣告主為礁溪老爺酒店、年度最佳廣告代理商為台灣奧美集團以及年度最佳金像獎為礁溪老爺酒店的「天后休假中」；金手指獎21名、銀手指獎26名、銅手指獎25名，及年度最佳金手指獎分別為年度最佳廣告主必爾斯藍基股份有限公司(BRS Nike Taiwan Inc.)、年度最佳廣告代理商台灣奧美集團、年度最佳金手指獎為演鏡互動的「HBL小巨蛋應援活動」。

旺旺集團副董事長周錫瑋致詞。(圖/時報獎執委會提供)

旺旺集團副董事長周錫瑋開場時首先感謝所有廣告人，也表示數位時代來臨，需要不斷吸收新知、新作品及新的行銷概念，金像獎將會繼續作為業界交流的平臺，提供分享、學習及繼續向前邁進的動力。

中國時報發行人王豐致詞。(圖/時報獎執委會提供)

中國時報發行人王豐則以自己近期觀看的知識性頻道BBC Earth內容警惕業界人才，應該慎選內容並發揮創意，廣告創意及科技文明都是為了使生活更加完善，對於社會的推動，廣告人扮演不可或缺的角色。

臺北市廣告公會理事長鄧博文致詞。(圖/時報獎執委會提供)

今年因為疫情影響對於廣告及公關行業極具挑戰，臺北市廣告公會理事長鄧博文致詞時表示，時報金像獎不只是個獎項，而是龐大的華文創意資料庫，承載了43年來文化的推進脈絡，是華文廣告創作的演進史，也呼籲業界的夥伴持續共襄盛舉，在職涯中努力獲取金像獎及金手指獎，支持時報金像獎發揚華文廣告的宗旨。

2020最具潛力網紅獎得主,(左起)諶多芬、Ruby老師、YJ蘇鬱喬、魚魚。(圖/時報獎執委會提供)

本次頒獎典禮亮點之一，台灣最佳潛力網紅獎今年首度舉辦，經過嚴格評選後，選出今年度台灣潛力網紅獲獎者，分別為微甜女孩諶多芬、Ruby老師、廖妹仔、一名空姐的流水帳日記-王小凡、YJ蘇鬱喬、魚魚、沐沐共七名，未來將有優先機會獲取品牌及產品業配、代言。

今年時報金像獎及金手指獎最大贏家為台灣奧美集團，均拿下2020年度最佳廣告代理商，時報金像獎贏得8座金像獎、9座銀像獎及5座銅像獎，金手指獎則贏得4座金手指獎、4座銀手指獎及4座銅手指獎。

金像獎評審主席狄運昌講評時表示，「今年金像獎主題是與危機共舞，我們廣告行業天天都面對不同的危機，今年因為疫情的關係是人類的大危機，但也看出了廣告人、創意人最重要的精神，就是勇敢。」認為今年看到許多精彩作品勇於跨界，讓人得以看到產業新的可能與發展機會，並期許創意人在未來拿出更多勇氣去超越及證明，讓廣告行業向前邁進。

而年度金手指獎由評審主席張志浩揭獎，張志浩講評時表示，「今年金像獎及金手指獎有不少相同作品，從傳統廣告走到數位時代，如果要做出好的作品，線上及線下整合非常重要」，也認為今年為金手指獎設立了高標準，未來得獎會更不容易，也期許業界每年都能拿出更加優異的作品。

(中時新聞網)