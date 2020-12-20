明年台灣燈會將在2月26日於新竹登場，當地店家都想趁機大賺一筆觀光財，一名女網友日前動起歪腦筋，在臉書社團上公告出租自家樓下騎樓，沒想到引來新竹市警察局留言「騎樓可否留給行人通行？」該網友事後刪文，讓許多網友笑稱「開局就遇到BOSS」；警方提醒，騎樓屬道路部分，阻礙通行可開罰。

該女網友原先在臉書社團「新竹人」上發文表示，110年2月26日至3月7日是新竹燈會舉辦時間，她有一處市中心的騎樓想要出租，適合小吃、路邊攤類型的攤位，若有意願可以私訊；沒想到貼出一公開，新竹市警察局臉書粉絲團就在貼文留言「騎樓可否留給行人通行」，有網友甚至又再留言處稱讚警局「好威」。

女子在網路上招租自家騎樓，被新竹市警察局在臉書留言關切「騎樓可否留給行人通行？」（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

該網友事後刪除該篇文章，但文章截圖仍被轉發至臉書《爆廢公社公開版》，許多網友笑稱「開局送五星警局回覆」、「感覺新竹市警察局很醋咪」、「開局就遇到BOSS」、「不要以為網路上沒有警察會看」、「警察局粉專的小編真幽默」。

警察局表示，騎樓通道主要作為公眾通行，所有人雖不因此完全喪失管理、使用權能，但原則上不得礙於通行，道路交通管理處罰條例第3條第1款即將騎樓納入道路管制範圍，表示騎樓有供公眾通行之義務，原則上未經許可即不得擺設攤位，違者可罰1200元至2400元以下罰鍰。

另名網友在臉書社團《新竹大小事》發文詢問，是否有「附設蒸氣室的健身房」或是單純、適合女性的三溫暖，當時新竹警局就留言說「複雜的可以告訴我們」（圖／翻攝自臉書新竹大小事）

其實新竹市警察局臉書帳號不只一次留下有趣留言，先前另名網友在臉書社團《新竹大小事》發文詢問，是否有「附設蒸氣室的健身房」或是單純、適合女性的三溫暖，當時新竹警局就留言說「複雜的可以告訴我們」也讓不少網友笑歪。

(中時新聞網)