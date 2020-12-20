北上有位 高鐵今晚加開1班車 10:182020/12/20 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵晚間加開1北上班車。（高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵公司將於今(20)日晚間，自左營站加開1班次北上各站停靠之全車自由座列車，加強服務旅客週末北上之旅運需求。 加班車資訊如下： 12／20（日） 北上8862車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。 野獸發威 富邦PLG開紅盤 梁靜茹開唱備戰忌吃魚 (中時 ) #北上 #加開 #南港 #左營站 #高鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 星級飯店開趴 一路玩到2021 04:102020/12/20 《旺來報》 檸檬車請命2╱女神遇到大車廠很無奈 高嘉瑜：政府收「保護費」就要硬起來 10:362020/12/20 社會 彰化108年PM2.5改善率奪冠 全面布建空品感測器也將達標 04:102020/12/20 《旺來報》 新聞早班車》共機擾台疲奔命 元旦戰機不衝場 07:032020/12/20 政治 微旅行2.0 星宇搶頭香飛台南 04:102020/12/20 焦點要聞 孔恩紐約藝術家回台飆戲 04:102020/12/20 娛樂新聞 帶貴婦團參觀阿帕契 勞乃成爭終身俸失敗痛失千萬元 07:492020/12/20 社會 疫情衝擊善款 拆燈管省錢 04:102020/12/20 焦點要聞 全球最賺YouTuber 9歲童年收8.3億 04:102020/12/20 兩岸要聞 環狀線之爭 中央分配雙北有異見 04:102020/12/20 地方新聞 超商遍布 柑仔店屹立不搖 04:102020/12/20 地方新聞 生活熱門新聞 控訴拜登作弊！媒體北市舉辦挺川普大遊行 空拍圖曝光網笑翻 - 生活 台大學霸兒慘變植物人 他創1000個帳號諜戰PTT感動鄉民 - 生活 中天問陳其邁蘇偉碩事件竟被擋麥 「爆炸頭」身分曝光網傻眼 - 生活 恐怖「紅色背心」阿婆橫行三重蘆洲 當地人聞風喪膽：別被她纏上 - 生活 全聯上架石二鍋神配料 網一看價格暴動：比店內便宜50％ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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