許多人因為年輕時忙於事業，而荒廢了愛情，常到了適婚年齡才發現身邊無半個對象，因此求助聯誼社團；然而，即使有中間人幫忙介紹，感情仍是要靠自己經營，才能開花結果。41歲年收200萬的鄭姓女子與33歲竹科陳姓工程師相處不到2個月就鬧分手，對此中壢區美滿服務中心表示，幸福美滿的婚姻是思維與心靈的契合。

擁有高學歷、年收超過200萬的41歲鄭姓女子因忙於事業，一直沒有把心思放在談戀愛上，近日因想終結單身，可惜工作環境大多女性較多，因此尋求「中壢區美滿服務中心」幫忙；她希望，對象可以是年約30的小鮮肉。

之後中心安排了一名在新竹科學園區擔任工程師的31歲陳姓男子，據了解，陳男是家中獨子，自然就是家中的寶，希望可以找到能照顧他的人。起初2人交往狀況不錯，甚至預計在2021年初結婚，沒想到最後竟破局。

鄭女抱怨，男方非常不成熟、不懂體貼；陳男則控訴，女方是大女人，常對他說教，卸妝後很嚇人，最後戀情宣告破局。對此中壢區美滿服務中心指出，認知出發點錯誤也是促成雙方不歡而散的必然。

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(中時新聞網)