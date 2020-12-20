華人最具影響力的創意青年獎項，第29屆時報金犢獎於12月18日在中視攝影棚盛大展開，全台廣告設計傳播相關大專院校的創意新秀齊聚一堂，並同步以金犢獎官方粉絲專頁「金小牛創意俱樂部」及YouTube頻道全程直播頒獎過程，讓得獎學生家人及親朋好友透過線上方式觀看典禮過程。而同時, 大陸地區金犢獎頒獎典禮也同步在西雙版納舉行, 讓全球與會金犢獎的師生們共享榮耀時刻。

金犢獎頒獎典禮現場評審嘉賓及各校獲獎師生。(圖/時報獎執委會提供)

本屆金犢獎雖受疫情影響，頒獎典禮由過去的上半年延至12月舉辦，徵件數量卻突破歷年紀錄，共吸引了全球1148所院校，取得全球各地超過7萬件作品，經過金犢獎評委激烈評審後，於18日頒出金犢獎16名、銀犢獎18名、銅犢獎16名，而2020最佳金犢獎則由西安美術學院影視動畫系, 參賽「春暖花開向前行 戰役公益廣告設計獎」的作品「不是三顧」奪得本屆最大金獎。此外，「尊儒重教，魅力永“衡”」城市旅遊形象設計獎另頒發社會組金獎、銀獎、銅獎各一名。2020年度最佳學校金犢獎高中組由景文高中獲得，大學組得主為台中科技大學，景文高中黃景生校長並特別到場接受獎項。

醒吾科技大學表演藝術系開場表演。(圖/時報獎執委會提供)

典禮開頭由醒吾大學表演藝術系熱鬧開場，帶動現場年輕活力，旺旺集團副董事長周錫瑋致詞時，即透過舞蹈表演鼓勵在場金犢學子「所有創意都不要設限」，認為時代隨著科技的進步，對於創意展現方式的限制越來越少，一個人就能利用網路平台發揮無限創意，期許年輕人永遠鼓勵自己有好的創意，讓世人能享受創意的美好。

旺旺集團副董事長周錫瑋。(圖/時報獎執委會提供)

中國時報發行人王丰則從考古角度與青年學子分享，「人類亙古以來就有廣告遺跡出現，清明上河圖中的攤家招牌和飄揚的旗幟都是一種廣告形式。」來說明廣告和創意在世代發展中從不間斷，只會越來越進步，並提醒「無論是青年人或老年人，永遠要有創新、獨立思考及自我批判的思維，人類的進步就是在這樣的過程當中逐步向前邁進。」

中國時報發行人王丰。(圖/時報獎執委會提供)

對於時報金犢獎至今已舉辦29年，廣告公會理事長鄧博文用愛、恨、難，以及機會，四個面向來闡述自己對於金犢獎多年的情感，「愛是因為這個獎項為廣告界帶來許多人才；恨是我恨我自己當年沒有參加金犢獎，在廣告生涯中一輩子都無法再拿到；難分為兩種，一種是對於學生而言要得獎太難，全世界最大的廣告獎坎城創意獎，總共不過六萬多件作品，金犢獎有七萬多件作品，非常不容易，另一個難是主辦單位及評審的難，儘管不吃不喝不睡也要評24天；而最後談到機會，金犢獎不只是一個獎項，而是老師及學生交流的平台，呼籲企業共同支持獎項，參加一個獎能接觸到七十萬的人是很大的商機。」，並向學生保證榮獲金犢獎對於畢業後求職絕對能夠加分，鼓勵大家多多參與。

播放2020年度最佳金犢獎得獎影片時，立刻引發許多學生讚嘆聲，金犢獎評審副主席常一飛打趣表示，相較於鄧博文理事長的愛與恨，自己身為評審只有痛與快樂，「在長時間評審作品之下，好的作品會帶給我快樂，讓我感覺到年輕、活力及創意的火花，而不好的作品其實對我也是眼睛的傷害、精神的折磨，所以各位同學對自己要嚴苛一點，把自己的作品做到最好。」也表示創意的本質就是突破與顛覆，如同發行人王丰講的是種批判，期許每個金犢學子都能發展自己的創意。

第29屆時報金犢獎頒獎典禮完整過程，可上「金小牛創意俱樂部」官方粉絲團觀看。

(中時新聞網)