第11次「全國科學技術會議」明（21）日到23日假台北國際會議中心舉行，邀請產學研各界代表齊聚一堂，以國家科技施政的角度，從多元面向進行意見交流，共同擘畫台灣未來科技發展方針，會議結論將形成新一期的「國家科學技術發展計畫」。

依循「科學技術基本法」的規定，全科會每4年舉行一次，今年是第11次，設定創新、包容、永續的台灣2030願景，秉持跨域創新思維，以多元包容觀點，制定國家永續發展的科技政策。明天開幕典禮時，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌均將出席，前副總統陳建仁並將發表專題演講。

四年一度的「全國科學技術會議」（全科會）即將在12月21日到23日假台北國際會議中心舉行，邀請產學研各界代表齊聚一堂，以國家科技施政的角度，從多元面向進行意見交流，共同擘劃台灣未來科技發展方針，並對接六大核心戰略產業，會議結論將形成新一期的「國家科學技術發展計畫」，作為政府訂定中長期科技發展政策的依據。

科技部表示，本次全科會在籌備之初，便請益產學研各界專家、意見領袖及立法委員，共同檢視目前科技發展政策的缺口，並透過北、中、南、東等四場分區預備會議及公民論壇，蒐集各地民眾的聲音，再由跨部會協力研提體系性策略，讓科技發展政策更契合產業與社會需求。

這次全科會共聚焦四大需求的施政規畫，包括：加強育才競才、鼓勵終身學習，滿足未來產業人才需求；布局戰略科技、提升成果效益，滿足未來科研能量需求；推動數位創新、落實循環永續，滿足未來產業轉型需求；照顧民眾健康、厚實社會韌性，滿足未來安居生活需求。

不同於過去作法，本次全科會及分區預備會議，除了實體會議外，也採取全程線上直播，透過虛實多元並行方式，邀請各界一起針對未來科技發展政策提出想法和建議。對於台灣科技未來展望有話要說，請前往「第十一次全國科學技術會議」官方網站（https：／／11thnstc.tw／）或台灣普拉思網站（https：／／taiwanplus.tw／）留言，針對國家科技發展方向提出您的看法。

(中時 )