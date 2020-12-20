華盛頓球迷期待已久的「忍者龜」韋斯布魯克初登板，終在熱身賽最後1天成真！韋斯布魯克20日首次穿上巫師球衣登場，雖然他只打了上半場就打卡下班，且拿8分、7籃板及3助攻，巫師仍以99比96險勝活塞，總算拿到熱身賽第1勝。

巫師在今年休兵期用沃爾跟火箭換回韋斯布魯克，卻因保險起見，巫師決定不讓韋斯布魯克打前兩場熱身賽，直到最後1場熱身賽，韋斯布魯克終於先發上陣，但他加盟巫師的第1個進球，仍到首節還剩2分18秒，才靠強勢切入上籃取分。

韋斯布魯克最後打了17分22秒，投10中4，含三分球投3中0，場上正負值卻拿全隊最佳的正11，證明有他在場上，巫師攻守確實比較穩定。才被聯盟罰款4.5萬美元的先發中鋒湯瑪斯布萊恩22分、7籃板，畢爾也替巫師貢獻15分。

活塞則以羅斯、葛蘭特各拿14分最高，賈許傑克生13分，布雷克葛瑞芬、基蘭海斯與米凱盧克各有11分，活塞在今年熱身賽拿到2勝2敗，新球季首場例行賽將於24日前往明尼蘇達客場遭遇灰狼。

(中時 )