張姓女網友因在Dcard論壇上的「變態公車狼」文章留言並分享經驗，結果被蘇姓、朱姓男網友肉搜，蘇竟留言回應張女「誰知道你的腿是正的還是醜，搞不好他是看妳腿太醜」、「他是看妳醜才一直盯著妳看」、「這腿0分，我想到白骨精」、朱留言「真的挺醜而不自知」。台北地院依公然侮辱罪判蘇、朱拘役50日、25日，得易科罰金5萬元、2.5萬元。可上訴。

判決指出，去年8月1日，張女在Dcard論壇心情版「呼籲各位女性有變態在某號公車出沒」文章下留言，表示她也有跟發文者一樣被騷擾的相似經驗。

但蘇男發現張女留言後，即肉搜張女照片、影片，陸續留言「誰知道你的腿是正的還是醜的，搞不好他是看妳腿太醜」、「喔妳的照我看了，蠻醜的阿，他是看妳腿太醜才一直盯著妳看吧，妳這種台女的素質才是真的差，身材這麼爛以為美，白眼怒翻三圈半」。

蘇還留言「這腿0分阿，全沒有玲瓏有緻的fu，我想到西遊記裡的白骨精，把圖放大開來看不得了了，難看到炸裂，美腿哪是這樣阿？妳是井底之蛙還是沒看過美女？長得路人成這樣，還怒吼別人真的超沒水準，妳還沾沾自喜？真是刷新三觀」。翌日凌晨，朱男上網後，接續留言「真的挺醜而不自知」、「確實難看」、「笑死，自助餐真好吃，媽的整串台女」。張女憤而提告。

法官認為，蘇、朱2人與張女素不相識，竟僅因在DCARD論壇上不滿張女留言內容，即各以不雅文字留言侮辱張女，貶損張女人格，且2人犯後矢口否認犯行，均未與張女達成和解，各判處拘役50日、25日。

(中時 )