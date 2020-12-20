勞動部證實 本周與印尼視訊會討論「零付費」 10:352020/12/20 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部證實 ，將在12月底前與印尼視訊會討論「零付費」政策。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部部長許銘春日前提及，將與印尼在12月中下旬時討論「零付費」政策，並稱未經討論前不會實施，但今天傳出討論的時間將在本周，對此，勞動部官員證實此事，但事關國際談判、要較小心以對。 印尼方在今年7月底時宣布零付費政策將從明年上路，包括機票、住宿、護照、簽證等11項費用都將由我僱主負擔，但印尼方則負責訓練等費用，由僱主負擔部分上看7萬至10萬元，引發僱主不滿，勞動部也發函要求說明，並要求應提供細項費用具體說明實施細節。 破美封鎖 陸歐投資協定將簽署 勞動部掌握 零付費印尼可能提的3大議題 (中時 ) #勞動部 #零付費 #費用 #僱主 #印尼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 官員傲慢胡謅 藍委促訂藐視國會條款 04:102020/12/20 政治要聞 少喝水竟會害你站起來就頭暈 姿勢性昏厥常見６大族群 10:102020/12/20 健康 陳冠宇返台疫情是主因 自主訓練往先發調整 14:282020/12/19 體育 罷免案通過隔日 黃捷大秀交通政績 不忘偷酸罷捷團體 07:102020/12/20 政治 2024總統之戰民進黨派誰出馬 綠議員：這大咖最有希望 00:112020/12/20 政治 傳承120年 埔里清醮盼納文化資產 04:102020/12/20 地方新聞 美起訴Zoom中國員工 指干擾六四紀念視訊會議 08:442020/12/19 國際 婚禮喊卡 庇護工場恐少3成營收 04:102020/12/20 焦點要聞 簡訊SOS 台電明年推用電預警 04:102020/12/20 財經焦點 竊錄球員自慰 1人上網賣 1人猛勒索 04:102020/12/20 社會新聞 新冠推疫把2021全球筆電出貨 續登峰 04:102020/12/20 產業．科技 生活熱門新聞 控訴拜登作弊！媒體北市舉辦挺川普大遊行 空拍圖曝光網笑翻 - 生活 直播》確診女機師感染源找到了 今再增2同事染疫 - 生活 台大學霸兒慘變植物人 他創1000個帳號諜戰PTT感動鄉民 - 生活 科羅旺颱風最快今生成 路徑曝光！3地區豪雨 - 生活 今年轉運最後機會 命理師曝冬至8大開運法 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。