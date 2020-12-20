勞動部部長許銘春日前提及，將與印尼在12月中下旬時討論「零付費」政策，並稱未經討論前不會實施，但今天傳出討論的時間將在本周，對此，勞動部官員證實此事，但事關國際談判、要較小心以對。

印尼方在今年7月底時宣布零付費政策將從明年上路，包括機票、住宿、護照、簽證等11項費用都將由我僱主負擔，但印尼方則負責訓練等費用，由僱主負擔部分上看7萬至10萬元，引發僱主不滿，勞動部也發函要求說明，並要求應提供細項費用具體說明實施細節。

(中時 )