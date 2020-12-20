「懷孕過程中到底要怎麼補，才能夠讓胎兒健康又不會胖到媽媽?」中醫師陳峙嘉說，他常在門診時被問到這個問題。事實上，懷孕期間到底會不會變胖的關鍵，在於懷孕前的飲食習慣和體質狀態。他在《女人好養》一書中提到，在懷孕的過程中，母體於不同月份用來孕養胎兒的經絡臟腑會不一樣，因此只要隨著月份幫媽媽調養不同的經絡臟腑，這樣胎兒就可以得到充分的滋養。以下為重點書摘：

●孕前孕後補法大不同

懷孕期間到底會不會變胖，在於懷孕前的飲食習慣和體質狀態，養好子宮更是重要關鍵。(合成圖，圖左/Pixabay 圖右/幸福文化提供)

在想怎麼補之前，要先來了解一下，懷孕後和懷孕前，媽媽的身體有什麼不同。從媽媽的角度來看，她就是要傾全力把氣血、營養聚集到子宮去孕育胎兒，而有些人在懷孕前飲食不規律、勞累過度、晚睡熬夜導致體質偏差，身體的弱點在這個時候會更被凸顯出來，因為氣血營養都送去給胎兒使用了，本來就不足的地方就會更不夠用，這也是為什麼很多人在懷孕的過程，會有那麼多的不舒服現象。

這時候，就要針對個人體質偏差的部分去進行調整，例如本來就是脾虛的人，懷孕的過程就需要補脾，本來就是腎虛的人，懷孕過程中就要補腎。從胎兒的角度來看，他一定是竭盡所能地，從母體獲得所需要的營養、能量，但在發育過程的不同時期，對於營養的需求也不盡相同。

●先人的智慧：逐月養胎法

魏晉南北朝一位醫家徐之才就提出了逐月養胎法，他認為在懷孕的過程中，母體於不同月份用來孕養胎兒的經絡臟腑會不一樣，因此我們只要隨著月份，幫媽媽調養不同的經絡臟腑，這樣胎兒就可以得到充分的滋養。

懷孕的第一個月到第九個月，對應的經絡臟腑分別是肝、膽、心、三焦、脾、胃、肺、大腸、腎，第十個月則是五臟俱備、六腑齊通，納天地氣於丹田，就可以準備生產了。

不過，要每個月針對不同的經絡臟腑去調養，既繁瑣又困難，因此可以簡單以三個月為一期，總共分三個階段來執行。

第一階段是從懷孕開始的前三個月，這時期要以養血為主，把自己的氣血養足，才能提供給胚胎細胞進行分化，同時因為剛懷孕一定既興奮、又緊張，所以此時要保持一顆愉快的心，肝氣順暢，懷孕過程也會比較順利。

第二階段是第四到第六個月，這時候要以補脾為主，脾胃的氣足了，吃進去的食物消化、吸收、分布、代謝的功能才會正常，胎兒生長所需的營養，亦能有充足的供應。

第三階段是第六到第九個月，要以補腎為主，大補精氣，這時候胎兒的生長速度加快，需要的養分量更大，媽媽的精氣要夠多才能提供給他使用。此時要開始做些有氧運動，多走走路、爬爬樓梯，提升自己的心肺功能，在生產時才有體力可以應付。

最後一個月就好好的幫自己大補氣血，持續運動，多多休息，準備迎接新生命的到來，因為等小孩出生之後，你就沒有機會可以安穩的睡一覺了！（編輯梁惠明）

(中時新聞網)