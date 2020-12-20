台中市西區台灣大道、篤信街口今（20日）凌晨2時許發生一起車禍，一名男子駕駛白色賓士跑車Mercedes-AMG GT-S，疑似因不熟悉路況、車速過快，直接自撞台灣大道水泥分隔島，保險桿當場破裂、車牌噴飛。警方事後確認男子未酒駕，詳細肇因仍待進一步釐清。

千萬賓士跑車飛越分隔島 駕駛稱路不熟急找業者吊離

該車主今日凌晨2時24分駕駛要價千萬的白色賓士跑車Mercedes-AMG GT-S沿篤信街右轉台灣大道往英才路方向行駛，因為不熟悉路況下車速過快，直接以45度撞上左側分隔島，當下車頭板金脫落、車體零件四散各地，連車牌都掉了，地上流了滿地汽油，駕駛座的安全氣囊也都爆開。

男子駕駛白色賓士跑車Mercedes-AMG GT-S，疑似因不熟悉路況、車速過快，直接自撞台灣大道水泥分隔島。（圖／民眾提供）

所幸該車主沒有受傷，也沒波及其他用路人，拖吊車業者已協助將車輛拖離，警方事後確定車主酒測值為0，車主則稱長期居住外地，對於台中路況不熟悉，會釀禍，但詳細肇事原因有待警方調查釐清。

據悉，肇事的車款為Mercedes-AMG GT-S，為一款雙門跑車，全新售價799萬元起，搭載雙離合器7速自手排、渦輪增壓V型8缸引擎，最大馬力來到522匹，零至百公里加速僅需3.8秒，性能相當強大。

(中時新聞網)