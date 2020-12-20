超大鮪魚躺馬路中央。(翻攝自 爆廢公社二館)

誰家的鮪魚跳車？一名網友昨天在網路上PO出冷凍鮪魚橫躺路中央的照片，體積大到佔了一個車道，驚人畫面被路過駕駛拍下，讓網友超激動，大喊快撿啊「這尾要上百萬」、「撿到黃金了」。

這名網友在臉書「爆廢公社二館」貼出兩張鮪魚躺路中央照片，地點在高雄林園的大馬路上，從圖中看到，這隻巨型鮪魚張大嘴巴，全身凍住，孤伶伶地躺在內線車道，路過的駕駛急忙閃避，卻沒有人要撿起來，讓原PO驚呼「馬路上什麼都有什麼都不奇怪」。

照片曝光後，網友們紛紛叫原PO趕快撿，這條魚價值不斐，「一台百萬名車躺在地上」、「有人掉了100萬，還不快撿」、「還拍照，趕快搬上車等一下不新鮮就不值錢了」、「快把年終獎金撿起來！」、「加菜，這可以吃到過年了」、「拿支魚竿把牠釣起來，算我的嗎?」、「原來南部路上隨便都能看到黑鮪魚的傳說是真的」、「這下司機賠死了」。

經查證，這張圖是2017年12月拍的照片，當時吸引多家媒體報導，掉在大馬路上的冷凍鮪魚，是因貨車的冷凍櫃門沒關好，導致魚掉落在車道上，如今網友PO出3年前的舊照再度掀起討論。

(中時新聞網)