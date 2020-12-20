台中市工商發展投資策進會舉辦十大伴手禮選拔，不只獲熱烈迴響更帶動買氣，工策會拚經濟不忘愛心做公益，特別拜訪宏恩醫院龍安分院，舉辦十大伴手禮義賣物資捐贈儀式，致贈十大伴手禮義賣收入與義賣物資共計10萬元，祝福院友歡度耶誕佳節，感謝參與十大伴手禮義賣活動店家，取之社會、回饋社會的精神。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，十大伴手禮票選活動落幕，吸引許多民眾前往市民廣場共襄盛舉，活動現場舉辦義賣活動，邀請入圍店家提供產品義賣，並將所有義賣收入捐款至台中社福機構，發揮愛心做公益。

工策會指出，十大伴手禮不只推廣台中好禮文化，透過義賣活動鼓勵民眾與店家一同熱心公益回饋社會。此次捐贈包括糕餅禮盒、新鮮百香果、茶葉、沖泡式飲品、手工皂、木筷等物資，及店家義賣伴手禮募得款項總價值共計10萬元。

宏恩醫院總院長吳子鈞感謝工策會對於宏恩醫院的捐助與肯定，捐贈款項與物資將妥善用於醫院運作，即使在寒冷的冬天，病友也能接收到外界溫暖的關懷。

捐贈儀式包括市政顧問邱伯達、宏恩醫院總院長吳子鈞、院長沈君傑、特助廖淑芬、執行長劉芬芳、社工師左祖順主任、社工師劉美君及何宜靜社工到場致意。

參與義賣活動的伴手禮店家包括丰丹嚴選本舖創辦人陳蓓梅、陳允寶泉食品總經理翁羿琦共襄盛舉。

工策會在捐贈儀式再度加碼，市政顧問邱伯達捐贈5萬元現金，陳允寶泉食品總經理翁羿琦捐贈2萬元現金及兩袋糕餅，另外丰丹嚴選本舖創辦人陳蓓梅提供6大箱糕餅，一起支持公益活動。

(中時 )