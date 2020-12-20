曾就讀台大土木系一年級張振聲，20年前在校內打籃球時突然昏迷倒下，慘變植物人，他的父親張文政因不滿台大校方處理方式，不停在PTT發文，但因重複發文被刪帳號，16年來張爸竟創了上千個帳號為兒子發聲，感動鄉民，被鄉民稱為PTT傳奇人物幫創「張爸版」。

多年前在台大打球時昏迷成為植物人的張振聲父母，2013年父親節到傅鐘前抗議，希望台大負起所有長期照護責任及後續費用。（資料照/陳君瑋攝）

《鏡週刊》報導，張振聲2000年在台大籃球場昏迷，因心臟停止40分鐘後才送台大醫院救治，導致腦部缺氧壞死，從此成為植物人。父親張文政提告台大校方、申請國賠都不成，因此在2004年註冊了PTT帳號，開始在PTT發文洩憤。

張文政指出，他發現台大的校園安全問題，包括事發的籃球場被柵欄圍住，發生緊急狀況時難以出入；校內路障讓救護車無法開到籃球場旁，且張振聲上救護車後，未送到最近的三軍總醫院，而是送到較遠的台大醫院。

16年來張文政不停在PTT「hate恨板」上抒發情緒，重複貼出兒子張振聲變成植物人的文章，由於重複發文行為違反站規，站方開始刪除他的帳號。張文政則為了諜戰PTT，創了上千個帳號，每天固定用20個有發文權限的帳號貼更多文章。

由於這2年PTT已停止帳號註冊，張爸也因此沒有帳號可再發文。有熱心板友在PTT分站《PTT2》創立了「Changpa張爸板」，板上蒐集超過2千篇張爸文。張爸表示，很希望再擁有一個PTT帳號，就算一周只能在某一板發一次文也好，他說「最重要是文章有人看，被罵、被噓都無所謂…但不能要求我不講張振聲」。

被問到未來規劃，張爸說他們夫妻有討論過，「有一天誰先過世，另一個人過世前，要送張振聲走」至於送去哪？他說不是安養院，也不是醫院，因為沒有人能像他們這樣照顧孩子，若他們不在了，張振聲活著也只是繼續痛苦而已。

一場籃球癱 張爸攜兒返台大求照護

(中時新聞網)