交通部長林佳龍今天在南迴鐵路電氣化最後一哩路首航、接受媒體訪問表示，藍皮列車未來除了將打造成觀光列車外，原來的一個班次列車將保留，小站及無人站也朝向保存作觀光站。

林佳龍上午到屏東為南迴鐵路電氣化最後一哩路啟動首航，接受媒體聯訪有關藍皮列車未來的規劃時表示，南迴鐵路全線電氣化，交通部也打造5種觀光列車，包括藍皮解憂列車、鳴日號、海風號、山嵐號、鑽石號。

他說，這些觀光列車都是委由專業旅行社經營，就像是移動的城堡，遊客可以得到5星級的服務。

林佳龍表示，藍皮解憂列車，有特殊風貌，有些人需要透過這個列車通勤往返，在兼顧觀光和交通需求下，原來一天往返一班的列車將保留。

林佳龍提到，南迴鐵路在屏東有4個站，在台東有4個站，中間有一些小站或無人站，對喜歡尋找秘境的遊客來說，都是很寶貴觀光資產，在前瞻計畫「台鐵車站美學與功能提升計畫」的觀光項目裡，這些小站及無人站朝向保存及做一些美學的設計，以吸引觀光客。（編輯：黃世雅）1091220

(中央社)