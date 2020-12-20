儘管林書豪都親自發推否認自己即將跟勇士簽約消息，可是他加盟勇士的新聞仍然持續延燒當中！根據《紐約時報》資深記者史坦20日爆料，勇士希望能在美國時間今晚11點之前跟豪哥完成簽約，卻因國際籃總(FIBA)仍未提供他的澄清信。
勇士如今想跟林書豪簽約的前提，就是FIBA必須提供他已經離開大陸CBA的澄清信，FIBA負責辦理相關事宜的國際辦事處，卻因碰上周末休假時間並未上班，所以勇士想在美國時間今晚11點之前拿到豪哥的澄清信，看來機會不大。
勇士希望趕緊完成跟林書豪的簽約，然後把他釋出，確保他可以前往勇士位於聖塔克魯茲的發展聯盟球隊打球，根據史坦報導，勇士會那麼急著搞定跟豪哥之間合約，是因假如美國時間今晚11點之前完成，跟明天完成將有豪華稅的差異。
由於目前雙方簽約還沒完全確定，所以林書豪才會發推反駁先前《The Athletic》權威記者查拉尼亞的提前爆料，更強調當前一切都還沒發生，可是隨著史坦補充爆料，看來勇士簽下豪哥去發展聯盟球隊打球，幾乎已經算是不可改變的事實了。
(中時 )
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