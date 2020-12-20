The Warriors still hope to complete the signing of Jeremy Lin before 11 PM ET tonight, league sources say



Terms are agreed but Lin's FIBA Letter of Clearance from China is needed to seal the deal. International office closures make such documents difficult to obtain on weekends — Marc Stein (@TheSteinLine) December 20, 2020

儘管林書豪都親自發推否認自己即將跟勇士簽約消息，可是他加盟勇士的新聞仍然持續延燒當中！根據《紐約時報》資深記者史坦20日爆料，勇士希望能在美國時間今晚11點之前跟豪哥完成簽約，卻因國際籃總(FIBA)仍未提供他的澄清信。

勇士如今想跟林書豪簽約的前提，就是FIBA必須提供他已經離開大陸CBA的澄清信，FIBA負責辦理相關事宜的國際辦事處，卻因碰上周末休假時間並未上班，所以勇士想在美國時間今晚11點之前拿到豪哥的澄清信，看來機會不大。

勇士希望趕緊完成跟林書豪的簽約，然後把他釋出，確保他可以前往勇士位於聖塔克魯茲的發展聯盟球隊打球，根據史坦報導，勇士會那麼急著搞定跟豪哥之間合約，是因假如美國時間今晚11點之前完成，跟明天完成將有豪華稅的差異。

由於目前雙方簽約還沒完全確定，所以林書豪才會發推反駁先前《The Athletic》權威記者查拉尼亞的提前爆料，更強調當前一切都還沒發生，可是隨著史坦補充爆料，看來勇士簽下豪哥去發展聯盟球隊打球，幾乎已經算是不可改變的事實了。

(中時 )