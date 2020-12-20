人生的轉角除了會遇到愛，還會遇到特殊人才！汽車達人雷尼近來上節目，透露在軍中曾因自己的疏失，而發現身旁竟有車神存在，對方為了幫他彌補錯誤而發揮才能，在國道飆出140公里時速，過程超級驚險。

雷尼作客《驚爆新聞線》節目，分享自己當兵時隸屬將軍侍從，長官的地位猶如他的老闆一樣，對方交代的事情他要使命必達，如果搞砸或忘記，那就有可能被調到離島高山站台單位去，但意外就是發生了。

當時適逢中秋節前夕，一位中將指揮官要回苗栗老家過節，就交代雷尼將一包待烤的肉放到他車上，之後就開車走了，不久後，指揮官突然打電話回營區，問他：「你有沒有把那包肉放到車上？」，結果雷尼根本忘了這件事，如實報告後，被對方直接掛電話。

雷尼知道闖大禍，跑去找營區留守的老士官長跟阿兵哥們，把他們聚集起來，死馬當活馬醫，詢問有沒有人有賽車經驗或自認很會開車的，結果真的有人舉手，是一個在入伍前玩過賽車、有比賽經驗的阿兵哥。

雷尼立刻將那包肉放到指揮官的黑頭車裡，讓這個阿兵哥開車，並開出無理要求，要他追上返鄉的指揮官，事後阿兵哥回報，他在國道上幾乎壓路肩並以140公里飆車，連遇到收費站都是開警用車道，從新店到苗栗真的照要求只花28分鐘就到達，在指揮官下交流道前把肉交到他手上，讓雷尼聽了大傻眼，直呼自己根本被「軍中車神」救了。

(中時新聞網)