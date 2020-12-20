資深藝人董至成因新冠肺炎被迫放掉大陸事業，返回台灣尋求工作機會，近日他與昔日搭檔謝忻開直播，聊到某次從電扶梯慘摔的糗事，虧謝忻明明就在旁邊，卻只顧著錄影沒伸出援手。

董至成前年為了赴陸發展事業第二春，將主持12年的《綜藝大集合》辭掉，未料因疫情關係只能黯然返台，又與結婚21年的羅若芸簽字分開，事業與婚姻都陷入低谷。但他打起精神，努力在台灣接工作，並與《綜藝大集合》的老戰友謝忻同框開直播，兩人合作多年累積深厚的情誼，彼此之間有說不完的故事。

謝忻提到有次搭高鐵去台中出外景，結果在站內搭乘手扶梯時，董至成因為精神不佳，沒注意到自己踩空，整個人從2樓重摔到1樓，此時謝忻沒有出手相救，反而拿出手機直喊：「有沒有拍到！有沒有拍到！這個鏡頭好啊！每日一摔！」事隔多年，董至成回憶到此事，仍頗感無奈：「這是所謂的最毒婦人心」。

雖然語氣有些抱怨，但董至成還是感念謝忻過往的照顧，在他最需要幫助的時候，總是不吝嗇地伸出援手；當年一起主持節目時，謝忻也不斷提醒他要按時吃藥、休息，相當貼心。

(中時新聞網)