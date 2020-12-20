立法院在24日將對開放萊豬進口的行政命令進行表決，決定明年1月是否開放帶有萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣，形同最後大決戰、萊豬的最後一條防線，民進黨團總召柯建銘也以「畢其功於一役」來形容，而也有多位綠委透露，已經做好了「戴著鋼盔向前衝」的心理準備面對未來逆風的民意。這樣的說法引起網友憤怒，砲轟這些綠委明知這個決定違背民意還要硬幹，簡直可恥！

開放萊豬進口的行政命令將在這個禮拜四、24日進行表決，各黨立委都抱著決一死戰的心情來面對，而推行該行政命令的執政黨民進黨，因為單黨在國會就已經過半，如果強行要讓該命令通關，將無人可擋；據「聯合新聞網」報導，多位綠委透露，在立院留下「支持萊豬」的投票紀錄也不是輕鬆的決定，對自己的支持度肯定會有傷。

民進黨黨團人士指出，屆時表決應該不會出現8年前萊牛表決時執政黨立委「公然唱反調」的現象，但綠委們所承擔的壓力都相當大，打從萊豬命令決定要送立院審查的那刻起，就注定這個案子將會走到院會表決，一旦進行表決，綠委就勢必會在留下「支持萊豬」的投票紀錄、被掛上「挺萊豬」的標籤；但綠委指出，該問題始終得面對，如今已無轉圜空間，做好「戴著鋼盔向前衝」的心理準備，面對未來逆風的民意。

對於民進黨立委的發言，讓網友全都怒了，這群人身為民意代表，竟然明知自己已經違背民意、只聽從黨意，還要這樣硬幹！痛批「都知道逆風民意到底為什麼還要開放？這哪是民主？根本暴力獨裁」、「這個紀錄會裱框起來，連續放送一整年，還寫進維基百科，讓後世的人一起看看這些人如何沒有良心」、「知道逆風民意那不就承認就是要貫徹黨的意志」、「奇怪？選你們當立委不就是要反應民意是什麼嗎？怎麼變成對立面？那可以不要領我們的納稅錢嗎？」

(中時新聞網)