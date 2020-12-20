碗粿是台灣的古早味美食，在新北市板橋區的黃石市場內，有一間得過冠軍的碗粿，現在已經傳承到了第三代。除了料多味美的碗粿，還有一位樂觀活潑的老闆，在小小的攤位上，散佈著自己的快樂哲學。

古早味芋頭碗粿勾回憶 三代傳承 配料滿滿滿

碗粿裡面有大甲芋頭、滷蛋、香菇、絞肉、菜圃，所有的配料都經過繁複的處理，豐富滋味讓你有滿滿的驚喜，老闆說最重要的就是滷汁中的中藥材，在多次嘗試後才找到最完美的比例，使配料升級，提升層次。碗粿的米漿，是使用台灣的在來米製作而成，米的品質非常重要，是讓它入口即化的致勝關鍵。

碗粿裡面有大甲芋頭、滷蛋、香菇、絞肉、菜圃，所有的配料都經過繁複的處理。(攝影/范佐意)

碗粿使用高品質的大甲芋頭。(攝影/范佐意)

製作這碗冠軍碗粿，需要花比平常多一倍的時間，老闆每天都要做好幾百碗，若再加上客人的訂單，他和老婆兩人就會徹夜未眠，整個晚上都在做碗粿，隔天還要繼續上工，到攤販做生意。老闆今年已65歲，卻依然幹勁十足，他說還能做的時候就盡量做，只要不要把這當作工作，用一個玩樂的心態來做，就不會感到辛苦。

老闆今年已65歲，卻依然幹勁十足。(攝影/范佐意)

所有新客上門都會問冠軍和招牌碗粿有什麼不同？老闆則會幽默回應，「招牌就是沒辦法拿冠軍！」他笑著說有時候老顧客都會幫他回答。老闆對待所有客人就像朋友一樣，他總說先把小肚餵飽再來結帳，心情開心快快樂樂最重要，讓這間小店充滿家的氣息。

客人特別從南部來吃這碗冠軍碗粿。(攝影/陳盈臻)

(攝影剪輯/范佐意)

(中時新聞網)