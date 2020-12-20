◎電音秀 美食宴 看煙火 迎曙光 星級飯店開趴 一路玩到2021

在新冠肺炎疫情衝擊下，民眾仍無法出國旅遊，使得堪稱年度最熱鬧的跨年夜活動商機更加龐大，身陷住房寒冬已久的全台北、中、南各大飯店，無不想盡花招打造好玩有趣的跨年派對，要在年終最後一場大戰中殺出漂亮業績。

◎最狂碼頭市集 喜迎跨百光年

「跨百光年」規畫超狂「碼頭市集」，耶誕周26、27日，及跨年周31日至1月3日，在駁二、蓬萊商港區舉辦，結合餐飲、原創設計、音樂等元素，超過400個品牌，大港橋兩側市集更將在跨年夜延長至午夜收攤。

◎自行車旅遊年 澎湖跳島遊領騎

「2021年自行車旅遊年」，澎湖國家風景區管理處打造澎湖自行車跳島旅遊新品牌，規畫環島路網好環境，車友們熱情響應，號召全國單車輪轉台灣的愛與希望。

◎金門推跨年主題旅遊 揪遊客登島玩

金門強打跨年主題旅遊，縣府觀光處與鄉鎮公所團隊18日在高雄國際旅展為明年「金門迎城隍」、「石蚵小麥文化季」及「烈嶼綠石槽」3大活動暖身，期待在類出國離島遊首選的熱潮下，與登島攬勝的遊客一起迎接疫後「觀光元年」的熱鬧好光景。

◎義大摩天輪高空跨年賞煙火

跨年總讓人有歡聚相揪的最佳理由，今年南、北部的遊樂園都準備好滿滿的活動，高雄義大遊樂世界、烏來雲仙樂園均推出玩樂、住宿優惠，不論是觀賞絢爛的高空煙火熱鬧迎新，或是暢遊清新的山林生態寧靜送舊，都要幫民眾快快送走多事的2020年。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)